https://ria.ru/20250714/titov-2028979567.html
Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику
Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику - РИА Новости, 14.07.2025
Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику
Российская денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении, экономике, не связанной с оборонно-промышленным комплексом, тоже нужны доступные заемные... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:53:00+03:00
2025-07-14T11:53:00+03:00
2025-07-14T11:55:00+03:00
экономика
россия
борис титов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024247247_0:175:3066:1900_1920x0_80_0_0_d9c32f90c568e82bdca81bc6fab5a402.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении, экономике, не связанной с оборонно-промышленным комплексом, тоже нужны доступные заемные деньги, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Друзья из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовали исследование промышленных и инфрастуктурных предприятий, проведенный в апреле-мае. Результаты не слишком утешительные, но вполне ожидавшиеся. Инвестируют чуть меньше половины (год назад было 64%). Готовятся запускать новые производства 35% (было 50%)", - сообщил Титов, его слова приводит пресс-служба. "Кредиты для инвестиций доступны по стоимости лишь для 32,5% (было почти 40%), но сокращается и доля тех, кто вкладывался в развитие, не рассчитывая на заемные средства (год назад об уменьшении внутренних инвестиций сообщали 24%, теперь чуть не вдвое больше – 43,7%)", - добавил спецпредставитель президента РФ. По его словам, "выросла доля тех, кого беспокоит ослабление внутреннего спроса". "Если не изменить условия, проблемы будут нарастать. Денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении. Экономике, не связанной с ОПК, тоже нужны доступные заемные деньги. Да, все понятно, отчего и почему, но если на проблему закрывать глаза, она не исчезнет", - подчеркнул Титов. "Вывод. В этом году мы катимся по инерции, заданной мощным толчком предыдущего периода. Но инерция движения имеет свойство заканчиваться", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.
https://ria.ru/20250615/politika-2022952750.html
https://ria.ru/20250318/gref-2005716014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024247247_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_7a666af3c8055c8aadf6101ae2c45daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, борис титов, российская академия наук
Экономика, Россия, Борис Титов, Российская академия наук
Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику
Титов: денежно-кредитная политика РФ нуждается в срочном смягчении
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении, экономике, не связанной с оборонно-промышленным комплексом, тоже нужны доступные заемные деньги, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Друзья из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
опубликовали исследование промышленных и инфрастуктурных предприятий, проведенный в апреле-мае. Результаты не слишком утешительные, но вполне ожидавшиеся. Инвестируют чуть меньше половины (год назад было 64%). Готовятся запускать новые производства 35% (было 50%)", - сообщил Титов
, его слова приводит пресс-служба.
"Кредиты для инвестиций доступны по стоимости лишь для 32,5% (было почти 40%), но сокращается и доля тех, кто вкладывался в развитие, не рассчитывая на заемные средства (год назад об уменьшении внутренних инвестиций сообщали 24%, теперь чуть не вдвое больше – 43,7%)", - добавил спецпредставитель президента РФ
.
По его словам, "выросла доля тех, кого беспокоит ослабление внутреннего спроса".
"Если не изменить условия, проблемы будут нарастать. Денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении. Экономике, не связанной с ОПК, тоже нужны доступные заемные деньги. Да, все понятно, отчего и почему, но если на проблему закрывать глаза, она не исчезнет", - подчеркнул Титов.
"Вывод. В этом году мы катимся по инерции, заданной мощным толчком предыдущего периода. Но инерция движения имеет свойство заканчиваться", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.