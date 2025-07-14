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Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику - РИА Новости, 14.07.2025
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11:53 14.07.2025 (обновлено: 11:55 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/titov-2028979567.html
Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику
Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику - РИА Новости, 14.07.2025
Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику
Российская денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении, экономике, не связанной с оборонно-промышленным комплексом, тоже нужны доступные заемные... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:53:00+03:00
2025-07-14T11:55:00+03:00
экономика
россия
борис титов
российская академия наук
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении, экономике, не связанной с оборонно-промышленным комплексом, тоже нужны доступные заемные деньги, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Друзья из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовали исследование промышленных и инфрастуктурных предприятий, проведенный в апреле-мае. Результаты не слишком утешительные, но вполне ожидавшиеся. Инвестируют чуть меньше половины (год назад было 64%). Готовятся запускать новые производства 35% (было 50%)", - сообщил Титов, его слова приводит пресс-служба. "Кредиты для инвестиций доступны по стоимости лишь для 32,5% (было почти 40%), но сокращается и доля тех, кто вкладывался в развитие, не рассчитывая на заемные средства (год назад об уменьшении внутренних инвестиций сообщали 24%, теперь чуть не вдвое больше – 43,7%)", - добавил спецпредставитель президента РФ. По его словам, "выросла доля тех, кого беспокоит ослабление внутреннего спроса". "Если не изменить условия, проблемы будут нарастать. Денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении. Экономике, не связанной с ОПК, тоже нужны доступные заемные деньги. Да, все понятно, отчего и почему, но если на проблему закрывать глаза, она не исчезнет", - подчеркнул Титов. "Вывод. В этом году мы катимся по инерции, заданной мощным толчком предыдущего периода. Но инерция движения имеет свойство заканчиваться", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.
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экономика, россия, борис титов, российская академия наук
Экономика, Россия, Борис Титов, Российская академия наук
Титов призвал смягчить денежно-кредитную политику

Титов: денежно-кредитная политика РФ нуждается в срочном смягчении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБорис Титов на ПМЭФ-2025
Борис Титов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Борис Титов на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении, экономике, не связанной с оборонно-промышленным комплексом, тоже нужны доступные заемные деньги, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Друзья из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовали исследование промышленных и инфрастуктурных предприятий, проведенный в апреле-мае. Результаты не слишком утешительные, но вполне ожидавшиеся. Инвестируют чуть меньше половины (год назад было 64%). Готовятся запускать новые производства 35% (было 50%)", - сообщил Титов, его слова приводит пресс-служба.
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"Кредиты для инвестиций доступны по стоимости лишь для 32,5% (было почти 40%), но сокращается и доля тех, кто вкладывался в развитие, не рассчитывая на заемные средства (год назад об уменьшении внутренних инвестиций сообщали 24%, теперь чуть не вдвое больше – 43,7%)", - добавил спецпредставитель президента РФ.
По его словам, "выросла доля тех, кого беспокоит ослабление внутреннего спроса".
"Если не изменить условия, проблемы будут нарастать. Денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении. Экономике, не связанной с ОПК, тоже нужны доступные заемные деньги. Да, все понятно, отчего и почему, но если на проблему закрывать глаза, она не исчезнет", - подчеркнул Титов.
"Вывод. В этом году мы катимся по инерции, заданной мощным толчком предыдущего периода. Но инерция движения имеет свойство заканчиваться", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.
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ЭкономикаРоссияБорис ТитовРоссийская академия наук
 
 
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