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Спецназовец рассказал, как ВСУ пытаются запутать разведку - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 14.07.2025 (обновлено: 08:33 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/svo-2028668390.html
Спецназовец рассказал, как ВСУ пытаются запутать разведку
Спецназовец рассказал, как ВСУ пытаются запутать разведку - РИА Новости, 14.07.2025
Спецназовец рассказал, как ВСУ пытаются запутать разведку
На Красноармейском направлении ВСУ занимают менее заметные объекты, стараясь тем самым запутать российских разведчиков, рассказал РИА Новости оператор БПЛА... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:30:00+03:00
2025-07-14T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
спецоперация
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На Красноармейском направлении ВСУ занимают менее заметные объекты, стараясь тем самым запутать российских разведчиков, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Молния" отряда "Вега" 24-й бригады спецназначения с позывным Шкет."Противник пытается нас запутать — тщательно маскирует позиции, старается занимать менее заметные объекты, которые теряются на общем фоне. Для нас это не помеха. Порой приходится перенацеливаться. Однажды, к примеру, поразил "Леопард", хотя шел совсем на другую цель. Танк обстреливал дом, в котором находились наши. Удалось подбить", — вспоминает он.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, занимая более выгодные рубежи и позиции.
донецкая народная республика
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Оператор "Молнии" рассказывает о боевой работе отряда "Вега"
Оператор "Молнии" рассказывает о боевой работе отряда "Вега" –https://ria.ru/_editorial_preview_/20250715/2028861802.html
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60
донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Спецназовец рассказал, как ВСУ пытаются запутать разведку

ВСУ пытаются запутать российскую разведку

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На Красноармейском направлении ВСУ занимают менее заметные объекты, стараясь тем самым запутать российских разведчиков, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Молния" отряда "Вега" 24-й бригады спецназначения с позывным Шкет.
«
"Противник пытается нас запутать — тщательно маскирует позиции, старается занимать менее заметные объекты, которые теряются на общем фоне. Для нас это не помеха. Порой приходится перенацеливаться. Однажды, к примеру, поразил "Леопард", хотя шел совсем на другую цель. Танк обстреливал дом, в котором находились наши. Удалось подбить", — вспоминает он.
© РИА Новости / Мария Марикян Командир роты БПЛА отряда "Вега" с позывным Птица
Командир роты БПЛА отряда Вега с позывным Птица - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Командир роты БПЛА отряда "Вега" с позывным Птица
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, занимая более выгодные рубежи и позиции.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
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