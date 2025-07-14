https://ria.ru/20250714/svo-2028667442.html

Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ

Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025

Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ

Командование ВСУ, не жалея личный состав, стало отправлять на разминирование пешие патрули вместо спецтехники, сообщил РИА Новости командир роты отряда "Вега"... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:00:00+03:00

2025-07-14T07:00:00+03:00

2025-07-14T07:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

армия

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028643720_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb359e24a1ee1acb79517cdc584cbb13.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Командование ВСУ, не жалея личный состав, стало отправлять на разминирование пешие патрули вместо спецтехники, сообщил РИА Новости командир роты отряда "Вега" 24-й бригады спецназначения с позывным Птица."Командование ВСУ ставит приоритет на сохранение техники, не жалея личный состав. На разминирование отправляют пешие патрули, которые досматривают дорогу, пытаются также сбить наши дроны из стрелкового. Мои же операторы дежурят в небе постоянно — увидев, что их хотят сбить, пикируют на цель. Инициатива за нами", — объяснил он.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, занимая более выгодные рубежи и позиции.

днепропетровская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

днепропетровская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, армия, сво