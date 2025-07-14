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Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/svo-2028667442.html
Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ
Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025
Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ
Командование ВСУ, не жалея личный состав, стало отправлять на разминирование пешие патрули вместо спецтехники, сообщил РИА Новости командир роты отряда "Вега"... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:00:00+03:00
2025-07-14T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
армия
сво
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Командование ВСУ, не жалея личный состав, стало отправлять на разминирование пешие патрули вместо спецтехники, сообщил РИА Новости командир роты отряда "Вега" 24-й бригады спецназначения с позывным Птица."Командование ВСУ ставит приоритет на сохранение техники, не жалея личный состав. На разминирование отправляют пешие патрули, которые досматривают дорогу, пытаются также сбить наши дроны из стрелкового. Мои же операторы дежурят в небе постоянно — увидев, что их хотят сбить, пикируют на цель. Инициатива за нами", — объяснил он.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, занимая более выгодные рубежи и позиции.
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днепропетровская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, армия, сво
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Армия, СВО
Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ

ВСУ бросают на разминирование под Красноармейском пешие патрули

© РИА Новости / Мария МарикянШкет просматривает маршрут полета
Шкет просматривает маршрут полета - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Командование ВСУ, не жалея личный состав, стало отправлять на разминирование пешие патрули вместо спецтехники, сообщил РИА Новости командир роты отряда "Вега" 24-й бригады спецназначения с позывным Птица.
«
"Командование ВСУ ставит приоритет на сохранение техники, не жалея личный состав. На разминирование отправляют пешие патрули, которые досматривают дорогу, пытаются также сбить наши дроны из стрелкового. Мои же операторы дежурят в небе постоянно — увидев, что их хотят сбить, пикируют на цель. Инициатива за нами", — объяснил он.
© РИА Новости / Мария Марикян Шкет ведет БПЛА "Молнию" к цели
Шкет ведет БПЛА Молнию к цели - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Шкет ведет БПЛА "Молнию" к цели
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, занимая более выгодные рубежи и позиции.
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАрмияСВО
 
 
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