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Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ
Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025
Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ
Командование ВСУ, не жалея личный состав, стало отправлять на разминирование пешие патрули вместо спецтехники, сообщил РИА Новости командир роты отряда "Вега"... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:00:00+03:00
2025-07-14T07:00:00+03:00
2025-07-14T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Командование ВСУ, не жалея личный состав, стало отправлять на разминирование пешие патрули вместо спецтехники, сообщил РИА Новости командир роты отряда "Вега" 24-й бригады спецназначения с позывным Птица."Командование ВСУ ставит приоритет на сохранение техники, не жалея личный состав. На разминирование отправляют пешие патрули, которые досматривают дорогу, пытаются также сбить наши дроны из стрелкового. Мои же операторы дежурят в небе постоянно — увидев, что их хотят сбить, пикируют на цель. Инициатива за нами", — объяснил он.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, занимая более выгодные рубежи и позиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, армия, сво
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Армия, СВО
Спецназовец рассказал о смене приоритетов командованием ВСУ
ВСУ бросают на разминирование под Красноармейском пешие патрули