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Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор

Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор - РИА Новости, 14.07.2025

Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор

Александро-Невский собор в Вятке возвели в честь визита в город императора Александра I. Что роднило это сооружение с первым проектом храма Христа Спасителя в Москве. Как в Александровском соборе сочетались египетский, византийский и готический стили архитектуры. И почему в день закладки сооружения автор проекта Александр Витберг рыдал как дитя.

2025-07-14T17:50:00+03:00

2025-07-14T17:50:00+03:00

2025-07-14T17:50:00+03:00

обогнавшие время

архитектура

александр i

вятский государственный университет

президентский фонд культурных инициатив

москва

киров

история

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Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор audio/mpeg

Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор audio/mpeg

Эксперты эпизода:Слушайте и другие эпизоды подкаста "Обогнавшие время", например, об уникальном Новосибирском театре оперы и балета — символе гениальных инженерных решений. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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