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Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор - РИА Новости, 14.07.2025
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
17:50 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/sobor-2029055751.html
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор - РИА Новости, 14.07.2025
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Александро-Невский собор в Вятке возвели в честь визита в город императора Александра I. Что роднило это сооружение с первым проектом храма Христа Спасителя в Москве. Как в Александровском соборе сочетались египетский, византийский и готический стили архитектуры. И почему в день закладки сооружения автор проекта Александр Витберг рыдал как дитя.
2025-07-14T17:50:00+03:00
2025-07-14T17:50:00+03:00
обогнавшие время
архитектура
александр i
вятский государственный университет
президентский фонд культурных инициатив
москва
киров
история
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Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
audio/mpeg
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Слушайте и другие эпизоды подкаста "Обогнавшие время", например, об уникальном Новосибирском театре оперы и балета — символе гениальных инженерных решений. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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архитектура, александр i, вятский государственный университет, президентский фонд культурных инициатив, москва, киров, история, подкаст, строительство, храм христа спасителя, александр герцен, аудио
Обогнавшие время, Архитектура, Александр I, Вятский государственный университет, Президентский фонд культурных инициатив, Москва, Киров, история, Подкаст, Строительство, Храм Христа Спасителя, Александр Герцен

Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор

Обогнавшие время
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Вчера, 17:50
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Александро-Невский собор в Вятке возвели в честь визита в город императора Александра I. Что роднило это сооружение с первым проектом храма Христа Спасителя в Москве. Как в Александровском соборе сочетались египетский, византийский и готический стили архитектуры. И почему в день закладки сооружения автор проекта Александр Витберг рыдал как дитя.
Эксперты эпизода:
  • кандидат культурологии, доцент Вятского государственного университета, экскурсовод Светлана Дождевых;
  • доктор исторических наук, профессор Вятского государственного университета Елена Кустова;
  • специалист по церковной живописи, доктор искусствоведения, профессор кафедры технологии и дизайна Вятского государственного университета Наталья Кривошеина.
Слушайте и другие эпизоды подкаста "Обогнавшие время", например, об уникальном Новосибирском театре оперы и балета — символе гениальных инженерных решений.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Обогнавшие времяАрхитектураАлександр IВятский государственный университетПрезидентский фонд культурных инициативМоскваКировисторияПодкастСтроительствоХрам Христа СпасителяАлександр Герцен
 
 
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