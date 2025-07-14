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Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор - РИА Новости, 14.07.2025
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Александро-Невский собор в Вятке возвели в честь визита в город императора Александра I. Что роднило это сооружение с первым проектом храма Христа Спасителя в Москве. Как в Александровском соборе сочетались египетский, византийский и готический стили архитектуры. И почему в день закладки сооружения автор проекта Александр Витберг рыдал как дитя.
2025-07-14T17:50:00+03:00
2025-07-14T17:50:00+03:00
2025-07-14T17:50:00+03:00
обогнавшие время
архитектура
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вятский государственный университет
президентский фонд культурных инициатив
москва
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Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
audio/mpeg
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Слушайте и другие эпизоды подкаста "Обогнавшие время", например, об уникальном Новосибирском театре оперы и балета — символе гениальных инженерных решений. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Обогнавшие время, Архитектура, Александр I, Вятский государственный университет, Президентский фонд культурных инициатив, Москва, Киров, история, Подкаст, Строительство, Храм Христа Спасителя, Александр Герцен
Архитектурный символ Вятки. Утраченный Александро-Невский собор
Александро-Невский собор в Вятке возвели в честь визита в город императора Александра I. Что роднило это сооружение с первым проектом храма Христа Спасителя в Москве. Как в Александровском соборе сочетались египетский, византийский и готический стили архитектуры. И почему в день закладки сооружения автор проекта Александр Витберг рыдал как дитя.