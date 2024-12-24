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Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр - РИА Новости, 24.12.2024
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
18:00 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/teatr-1991042401.html
Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр
Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр - РИА Новости, 24.12.2024
Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр
Новосибирский театр оперы и балета — символ гениальных инженерных решений. Его строили строили 25 лет, за это время в стране произошли события, изменившие первоначальную концепцию здания. Зачем использовали пушки с бетоном, поднимали на крышу лошадей, и почему строили Дворец науки, а построили оперный театр.
2024-12-24T18:00:00+03:00
2024-12-24T18:00:00+03:00
обогнавшие время
новосибирск
новосибирский театр оперы и балета
архитектура
архитекторы
технологии
памятники архитектуры
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Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр
Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр
audio/mpeg
Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр
Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр
audio/mpeg
О том, почему проект здания все время пересматривали и как удалось возвести самый большой купол подобного типа в мире, рассказали эксперты эпизода — главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин и главный хранитель фондов музея истории архитектуры Сибири имени Баландина Сергей Филонов.Увидеть своими глазами и подробнее изучить исчезнувшие архитектурные объекты вы можете в нашем мобильном приложении "Обогнавшие время", доступное в RuStore.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Обогнавшие время, Новосибирск, Новосибирский театр оперы и балета, Архитектура, Архитекторы, Технологии, памятники архитектуры, Подкаст, Театр, уникальность

Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр

Обогнавшие время
Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр
Вчера, 18:00
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Новосибирский театр оперы и балета — символ гениальных инженерных решений. Его строили строили 25 лет, за это время в стране произошли события, изменившие первоначальную концепцию здания. Зачем использовали пушки с бетоном, поднимали на крышу лошадей, и почему строили Дворец науки, а построили оперный театр.
О том, почему проект здания все время пересматривали и как удалось возвести самый большой купол подобного типа в мире, рассказали эксперты эпизода — главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин и главный хранитель фондов музея истории архитектуры Сибири имени Баландина Сергей Филонов.
Увидеть своими глазами и подробнее изучить исчезнувшие архитектурные объекты вы можете в нашем мобильном приложении "Обогнавшие время", доступное в RuStore.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
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Обогнавшие времяНовосибирскНовосибирский театр оперы и балетаАрхитектураАрхитекторыТехнологиипамятники архитектурыПодкастТеатруникальность
 
 
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