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Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр

Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр - РИА Новости, 24.12.2024

Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр

Новосибирский театр оперы и балета — символ гениальных инженерных решений. Его строили строили 25 лет, за это время в стране произошли события, изменившие первоначальную концепцию здания. Зачем использовали пушки с бетоном, поднимали на крышу лошадей, и почему строили Дворец науки, а построили оперный театр.

2024-12-24T18:00:00+03:00

2024-12-24T18:00:00+03:00

2024-12-24T18:00:00+03:00

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Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр audio/mpeg

Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр Риск, новаторство, триумф. Как строили Новосибирский оперный театр audio/mpeg

О том, почему проект здания все время пересматривали и как удалось возвести самый большой купол подобного типа в мире, рассказали эксперты эпизода — главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин и главный хранитель фондов музея истории архитектуры Сибири имени Баландина Сергей Филонов.Увидеть своими глазами и подробнее изучить исчезнувшие архитектурные объекты вы можете в нашем мобильном приложении "Обогнавшие время", доступное в RuStore.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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