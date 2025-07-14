Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: контакты с Сирией по теме российских базах продолжаются
Военнослужащие РФ на базе "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Контакты между Россией и Сирией по российским базам в стране продолжаются, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.
Ранее в июне экс-замглавы министерства Михаил Богданов сообщил, что ведомство поддерживает связь с арабской республикой по этому вопросу и надеется на достижение взаимопонимания.
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"Могу подтвердить, что у нас действительно продолжаются контакты с Дамаском по всем вопросам. У нас традиционно давние дружеские отношения с сирийским народом. Я подчеркиваю, именно с сирийским народом, потому что говорить о режимах не нужно в этом случае. Мы сейчас эти контакты продолжаем с тем, чтобы добиться такого решения, которое отвечало бы интересам России, интересам Дамаска, интересам региональной стабильности", — сказал Вершинин.
Смена власти
Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Президент России Владимир Путин в январе заявлял о готовности продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку, исходя из того, что определять будущее в республике должны сами ее жители путем инклюзивного диалога.
В феврале представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва продолжит диалог с новыми властями в Дамаске по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы ВМФ в Тартусе.