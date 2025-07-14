https://ria.ru/20250714/siriya-2028930992.html

Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД

Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2025

Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД

Контакты между Россией и Сирией по российским базам в стране продолжаются, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:23:00+03:00

2025-07-14T06:23:00+03:00

2025-07-14T06:36:00+03:00

сирия

россия

в мире

сергей вершинин

михаил богданов

башар асад

дамаск (город)

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ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Контакты между Россией и Сирией по российским базам в стране продолжаются, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.Ранее в июне экс-замглавы министерства Михаил Богданов сообщил, что ведомство поддерживает связь с арабской республикой по этому вопросу и надеется на достижение взаимопонимания."Могу подтвердить, что у нас действительно продолжаются контакты с Дамаском по всем вопросам. У нас традиционно давние дружеские отношения с сирийским народом. Я подчеркиваю, именно с сирийским народом, потому что говорить о режимах не нужно в этом случае. Мы сейчас эти контакты продолжаем с тем, чтобы добиться такого решения, которое отвечало бы интересам России, интересам Дамаска, интересам региональной стабильности", — сказал Вершинин.Смена властиВосьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.Президент России Владимир Путин в январе заявлял о готовности продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку, исходя из того, что определять будущее в республике должны сами ее жители путем инклюзивного диалога.В феврале представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва продолжит диалог с новыми властями в Дамаске по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы ВМФ в Тартусе.

https://ria.ru/20250620/siriya-2024236800.html

https://ria.ru/20250516/sirija-2017302896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, россия, в мире, сергей вершинин, михаил богданов, башар асад, дамаск (город)