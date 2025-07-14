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Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2025
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06:23 14.07.2025 (обновлено: 06:36 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/siriya-2028930992.html
Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД
Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2025
Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД
Контакты между Россией и Сирией по российским базам в стране продолжаются, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:23:00+03:00
2025-07-14T06:36:00+03:00
сирия
россия
в мире
сергей вершинин
михаил богданов
башар асад
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ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Контакты между Россией и Сирией по российским базам в стране продолжаются, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.Ранее в июне экс-замглавы министерства Михаил Богданов сообщил, что ведомство поддерживает связь с арабской республикой по этому вопросу и надеется на достижение взаимопонимания."Могу подтвердить, что у нас действительно продолжаются контакты с Дамаском по всем вопросам. У нас традиционно давние дружеские отношения с сирийским народом. Я подчеркиваю, именно с сирийским народом, потому что говорить о режимах не нужно в этом случае. Мы сейчас эти контакты продолжаем с тем, чтобы добиться такого решения, которое отвечало бы интересам России, интересам Дамаска, интересам региональной стабильности", — сказал Вершинин.Смена властиВосьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.Президент России Владимир Путин в январе заявлял о готовности продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку, исходя из того, что определять будущее в республике должны сами ее жители путем инклюзивного диалога.В феврале представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва продолжит диалог с новыми властями в Дамаске по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы ВМФ в Тартусе.
https://ria.ru/20250620/siriya-2024236800.html
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сирия, россия, в мире, сергей вершинин, михаил богданов, башар асад, дамаск (город)
Сирия, Россия, В мире, Сергей Вершинин, Михаил Богданов, Башар Асад, Дамаск (город)
Контакты с Сирией по вопросу о российских базах продолжаются, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: контакты с Сирией по теме российских базах продолжаются

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на базе "Хмеймим" в Сирии
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Военнослужащие РФ на базе "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Контакты между Россией и Сирией по российским базам в стране продолжаются, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.
Ранее в июне экс-замглавы министерства Михаил Богданов сообщил, что ведомство поддерживает связь с арабской республикой по этому вопросу и надеется на достижение взаимопонимания.
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"Могу подтвердить, что у нас действительно продолжаются контакты с Дамаском по всем вопросам. У нас традиционно давние дружеские отношения с сирийским народом. Я подчеркиваю, именно с сирийским народом, потому что говорить о режимах не нужно в этом случае. Мы сейчас эти контакты продолжаем с тем, чтобы добиться такого решения, которое отвечало бы интересам России, интересам Дамаска, интересам региональной стабильности", — сказал Вершинин.

Смена власти

Восьмого декабря вооруженная сирийская оппозиция в результате крупного наступления вошла в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Президент России Владимир Путин в январе заявлял о готовности продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку, исходя из того, что определять будущее в республике должны сами ее жители путем инклюзивного диалога.
В феврале представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва продолжит диалог с новыми властями в Дамаске по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы ВМФ в Тартусе.
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