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Американские пошлины блокируют двустороннюю торговлю, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 14.07.2025
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11:40 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/shefchovich-2028975994.html
Американские пошлины блокируют двустороннюю торговлю, заявил еврокомиссар
Американские пошлины блокируют двустороннюю торговлю, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 14.07.2025
Американские пошлины блокируют двустороннюю торговлю, заявил еврокомиссар
Объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 30 процентов на весь европейский импорт фактически является блокирующей мерой для... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:40:00+03:00
2025-07-14T11:40:00+03:00
сша
брюссель
вашингтон (штат)
дональд трамп
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 30 процентов на весь европейский импорт фактически является блокирующей мерой для двусторонней торговли, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. "Мы с сожалением и разочарованием приняли письмо, направленное президентом США Евросоюзу, особенно учитывая продвинутую стадию наших текущих переговоров. Как вы знаете, Европейский союз добросовестно подошел к этим переговорам, с полной интенсивностью. Давайте будем честны, идея о 30-процентной тарифной ставке фактически является запретительной мерой для взаимной торговли. Мы по-прежнему убеждены в том, что наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета стран ЕС по внешней торговле. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250713/kantsler-2028905894.html
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сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире, экономика
США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Экономика
Американские пошлины блокируют двустороннюю торговлю, заявил еврокомиссар

Шефчович: 30-процентная пошлина Трампа на товары ЕС блокирует торговлю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 30 процентов на весь европейский импорт фактически является блокирующей мерой для двусторонней торговли, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
"Мы с сожалением и разочарованием приняли письмо, направленное президентом США Евросоюзу, особенно учитывая продвинутую стадию наших текущих переговоров. Как вы знаете, Европейский союз добросовестно подошел к этим переговорам, с полной интенсивностью. Давайте будем честны, идея о 30-процентной тарифной ставке фактически является запретительной мерой для взаимной торговли. Мы по-прежнему убеждены в том, что наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета стран ЕС по внешней торговле.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Канцлер Германии предупредил о последствиях введения США пошлин
13 июля, 21:46
Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза
12 июля, 21:25
 
СШАБрюссельВашингтон (штат)Дональд ТрампМарош ШефчовичУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ миреЭкономика
 
 
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