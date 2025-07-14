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ЕС почти достиг соглашения с США по торговле, заявили в ЕК - РИА Новости, 14.07.2025
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11:57 14.07.2025 (обновлено: 11:58 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/shefchovich--2028980829.html
ЕС почти достиг соглашения с США по торговле, заявили в ЕК
ЕС почти достиг соглашения с США по торговле, заявили в ЕК - РИА Новости, 14.07.2025
ЕС почти достиг соглашения с США по торговле, заявили в ЕК
Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:57:00+03:00
2025-07-14T11:58:00+03:00
брюссель
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на европейский импорт, заявил, что переговоры с США продолжатся и он очень оптимистично настроен на достижение результата. "С нашей стороны было ощущение, что мы очень близки к соглашению. Я имею в виду, что мы обсуждаем это принципиальное соглашение уже несколько недель, и я думаю, что мы почти достигли цели. Конечно, есть некоторые секторальные вопросы, по которым мы вели переговоры. Так что, по моему мнению, мы приближаемся к хорошему результату для обеих сторон", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета по вопросам внешней торговли стран Евросоюза. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250712/makron-2028821430.html
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брюссель, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Брюссель, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕС почти достиг соглашения с США по торговле, заявили в ЕК

Еврокомиссар Шефчович заявил, что ЕС почти достиг соглашения с США по торговле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на европейский импорт, заявил, что переговоры с США продолжатся и он очень оптимистично настроен на достижение результата.
"С нашей стороны было ощущение, что мы очень близки к соглашению. Я имею в виду, что мы обсуждаем это принципиальное соглашение уже несколько недель, и я думаю, что мы почти достигли цели. Конечно, есть некоторые секторальные вопросы, по которым мы вели переговоры. Так что, по моему мнению, мы приближаемся к хорошему результату для обеих сторон", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета по вопросам внешней торговли стран Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа
12 июля, 23:24
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ раскрыли, на что ЕС и НАТО пошли ради Трампа
25 июня, 20:02
 
БрюссельСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарош ШефчовичУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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