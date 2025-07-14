ЕС почти достиг соглашения с США по торговле, заявили в ЕК
Еврокомиссар Шефчович заявил, что ЕС почти достиг соглашения с США по торговле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на европейский импорт, заявил, что переговоры с США продолжатся и он очень оптимистично настроен на достижение результата.
"С нашей стороны было ощущение, что мы очень близки к соглашению. Я имею в виду, что мы обсуждаем это принципиальное соглашение уже несколько недель, и я думаю, что мы почти достигли цели. Конечно, есть некоторые секторальные вопросы, по которым мы вели переговоры. Так что, по моему мнению, мы приближаемся к хорошему результату для обеих сторон", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета по вопросам внешней торговли стран Евросоюза.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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