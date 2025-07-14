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ЕС может согласовать новые санкции против России, пишут СМИ

ЕС может согласовать новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025

ЕС может согласовать новые санкции против России, пишут СМИ

Постоянные представители Евросоюза могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ в понедельник, он будет включать первичный потолок цены на нефть в 47... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T01:30:00+03:00

2025-07-14T01:30:00+03:00

2025-07-14T01:42:00+03:00

россия

словакия

дания

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

politico

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Постоянные представители Евросоюза могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ в понедельник, он будет включать первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, который будут пересматривать раз в полгода, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четырех неназванных источников из ЕС. Ранее председатель Совета ЕС Дания сообщала, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании вновь попытаются достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций в пятницу. По словам источников, страны ЕС согласовали большую часть элементов пакета, хотя одна страна все еще сомневается по поводу значения потолка цены на нефть. "Источники ... ожидают, что они (представители ЕС - ред.) достигнут полного согласия в понедельник перед встречей министров в Брюсселе, формальным одобрением пакета", - отмечает Рейтер. Неназванные источники блока добавили агентству, что страны ЕС согласились на "динамический механизм" установления потолка цен на нефть. "Первоначальная цена составит 47 долларов за баррель на основании средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели с вычетом 15%. Затем цена будет пересматриваться с учетом средней стоимости нефти каждые шесть месяцев", - добавил агентству один из источников. Агентство Блумберг отмечало, что в ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из РФ на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель.Источники сообщили агентству, что Словакия согласилась на "новые меры" в отношении России, однако она все еще ищет заверения от Еврокомиссии по поводу планов поэтапного прекращения поставок российского газа в Европу. По данным СМИ, в настоящее время пакет блокирует Словакия, опасающаяся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей. В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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https://ria.ru/20250710/tramp-2028413289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, словакия, дания, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии, в мире