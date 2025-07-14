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В Благовещенске запретили электросамокаты - РИА Новости, 14.07.2025
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14:32 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/samokat-2029018465.html
В Благовещенске запретили электросамокаты
В Благовещенске запретили электросамокаты - РИА Новости, 14.07.2025
В Благовещенске запретили электросамокаты
Власти Благовещенска ввели с понедельника полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:32:00+03:00
2025-07-14T14:32:00+03:00
общество
благовещенск
амурская область
олег имамеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Благовещенска ввели с понедельника полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, сообщил мэр города Олег Имамеев. Ранее власти города пытались урегулировать ситуацию с операторами электросамокатов. Передвижение СИМ частично ограничили в центре города, горожане встретили это решение положительно. Однако проблема лишь переместилась в другие районы, где ситуация стала ещё более критической. Массовое игнорирование правил безопасности при использовании СИМ привело к росту числа аварийных ситуаций и травм среди пешеходов. Мэр уточнил, что поводом для принятия жёстких мер стали сотни жалоб от жителей города. "С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", – рассказал Имамеев в Telegram-канале. За любое нарушение запрета на использование СИМ на территории Благовещенска будет взиматься штраф в размере до 100 тысяч рублей, добавил мэр, отметив, что такое решение направлено на безопасность всех участников городского движения.
https://ria.ru/20250626/elektrosamokat-2025478834.html
https://ria.ru/20250426/mintrans-2013530970.html
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общество, благовещенск, амурская область, олег имамеев
Общество, Благовещенск, Амурская область, Олег Имамеев
В Благовещенске запретили электросамокаты

В Благовещенске ввели полный запрет на электросамокаты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки берут на прокат электросамокаты
Девушки берут на прокат электросамокаты - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки берут на прокат электросамокаты. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Благовещенска ввели с понедельника полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, сообщил мэр города Олег Имамеев.
Ранее власти города пытались урегулировать ситуацию с операторами электросамокатов. Передвижение СИМ частично ограничили в центре города, горожане встретили это решение положительно. Однако проблема лишь переместилась в другие районы, где ситуация стала ещё более критической. Массовое игнорирование правил безопасности при использовании СИМ привело к росту числа аварийных ситуаций и травм среди пешеходов. Мэр уточнил, что поводом для принятия жёстких мер стали сотни жалоб от жителей города.
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"С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", – рассказал Имамеев в Telegram-канале.
За любое нарушение запрета на использование СИМ на территории Благовещенска будет взиматься штраф в размере до 100 тысяч рублей, добавил мэр, отметив, что такое решение направлено на безопасность всех участников городского движения.
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ОбществоБлаговещенскАмурская областьОлег Имамеев
 
 
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