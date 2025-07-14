https://ria.ru/20250714/rossija-2028974413.html

В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций

В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций - РИА Новости, 14.07.2025

В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций

Межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России для запуска системной поддержки создания инновационных... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:34:00+03:00

2025-07-14T11:34:00+03:00

2025-07-14T11:34:00+03:00

наука

россия

наталия попова

екатерина приезжева

иннопрактика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России для запуска системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "Создан межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций. По результатам договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме было подписано пятистороннее соглашение между Минздравом, Минпромторгом, Минобрнауки России, компанией "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что целью соглашения является запуск системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки, от поиска биомишеней до выхода на международный рынок, а также с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам. В компании пояснили, что стороны договорились о совместной работе по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии. Они будут ориентированы как на обеспечение потребностей внутреннего рынка, так и на экспорт в дружественные страны. "В рамках реализации соглашения нами будут проанализированы перспективные направления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также оценены перспективы изучения биомишений и разработок новых лекарственных препаратов, востребованных системой здравоохранения", - добавил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, чьи слова приводит пресс-служба. Там рассказали, что в ходе первого заседания межведомственного Координационного совета был утвержден план работ на 2025 год, итоги совместной работы стороны представят на форуме "Национальное здравоохранение – 2025". Генеральный директор организации "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков пояснил, что к участию в работе совета планируют пригласить Федеральное медико-биологическое агентство, Российскую академию наук, госкорпорацию "ВЭБ.РФ", Российский научный фонд и другие институты развития, экспертные подведомственные учреждения, научные организации и вузы. "Для достижения поставленных целей в рамках соглашения между Минобрнауки, Минздравом и корпоративными исследовательскими центрами отечественных фармкомпаний будет согласована и синхронизирована исследовательская повестка по анализу, прогнозированию, мониторингу потребности в инновационных лекарственных средствах РФ", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, чьи слова приводит пресс-служба. Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова выразила уверенность, что комплексный подход к развитию отрасли позволит отечественной инновационной фармацевтической продукции увеличить свою долю на национальном рынке госзакупок оригинальных лекарственных средств в период до 2030 года и продолжить этот рост в перспективе. "Подписание этого соглашения - важный шаг в укреплении кооперации между государством, наукой и индустрией для создания инновационных отечественных лекарств, совместная работа позволит нам создавать собственные инновации мирового уровня, используя инструменты "сканирования горизонтов" и объединяя лучшие компетенции участников соглашения", - подчеркнула замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, чьи слова приводит компания.

https://ria.ru/20250703/lekarstva--2026723203.html

https://ria.ru/20250623/dzhenerik-2024773856.html

https://ria.ru/20250619/lekarstva-2023967448.html

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россия, наталия попова, екатерина приезжева, иннопрактика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российская академия наук, общество