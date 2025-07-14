Рейтинг@Mail.ru
В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:34 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/rossija-2028974413.html
В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций
В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций - РИА Новости, 14.07.2025
В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций
Межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России для запуска системной поддержки создания инновационных... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:34:00+03:00
2025-07-14T11:34:00+03:00
наука
россия
наталия попова
екатерина приезжева
иннопрактика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26cf97568fa65863593bc8e6aa82122c.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России для запуска системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "Создан межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций. По результатам договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме было подписано пятистороннее соглашение между Минздравом, Минпромторгом, Минобрнауки России, компанией "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что целью соглашения является запуск системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки, от поиска биомишеней до выхода на международный рынок, а также с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам. В компании пояснили, что стороны договорились о совместной работе по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии. Они будут ориентированы как на обеспечение потребностей внутреннего рынка, так и на экспорт в дружественные страны. "В рамках реализации соглашения нами будут проанализированы перспективные направления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также оценены перспективы изучения биомишений и разработок новых лекарственных препаратов, востребованных системой здравоохранения", - добавил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, чьи слова приводит пресс-служба. Там рассказали, что в ходе первого заседания межведомственного Координационного совета был утвержден план работ на 2025 год, итоги совместной работы стороны представят на форуме "Национальное здравоохранение – 2025". Генеральный директор организации "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков пояснил, что к участию в работе совета планируют пригласить Федеральное медико-биологическое агентство, Российскую академию наук, госкорпорацию "ВЭБ.РФ", Российский научный фонд и другие институты развития, экспертные подведомственные учреждения, научные организации и вузы. "Для достижения поставленных целей в рамках соглашения между Минобрнауки, Минздравом и корпоративными исследовательскими центрами отечественных фармкомпаний будет согласована и синхронизирована исследовательская повестка по анализу, прогнозированию, мониторингу потребности в инновационных лекарственных средствах РФ", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, чьи слова приводит пресс-служба. Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова выразила уверенность, что комплексный подход к развитию отрасли позволит отечественной инновационной фармацевтической продукции увеличить свою долю на национальном рынке госзакупок оригинальных лекарственных средств в период до 2030 года и продолжить этот рост в перспективе. "Подписание этого соглашения - важный шаг в укреплении кооперации между государством, наукой и индустрией для создания инновационных отечественных лекарств, совместная работа позволит нам создавать собственные инновации мирового уровня, используя инструменты "сканирования горизонтов" и объединяя лучшие компетенции участников соглашения", - подчеркнула замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, чьи слова приводит компания.
https://ria.ru/20250703/lekarstva--2026723203.html
https://ria.ru/20250623/dzhenerik-2024773856.html
https://ria.ru/20250619/lekarstva-2023967448.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_c416a196f6215eedcf3c2f3fb68cd6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наталия попова, екатерина приезжева, иннопрактика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российская академия наук, общество
Наука, Россия, Наталия Попова, Екатерина Приезжева, Иннопрактика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российская академия наук, Общество
В России создали Координационный совет по развитию фарминноваций

В РФ создали Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России для запуска системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".
"Создан межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций. По результатам договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме было подписано пятистороннее соглашение между Минздравом, Минпромторгом, Минобрнауки России, компанией "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр", - рассказали в пресс-службе.
Председатель Совета директоров ГК Промомед Петр Белый - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Петр Белый: надо привыкать, что в России делают лучшие лекарства
3 июля, 11:25
Там уточнили, что целью соглашения является запуск системной поддержки создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки, от поиска биомишеней до выхода на международный рынок, а также с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам.
В компании пояснили, что стороны договорились о совместной работе по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии. Они будут ориентированы как на обеспечение потребностей внутреннего рынка, так и на экспорт в дружественные страны.
"В рамках реализации соглашения нами будут проанализированы перспективные направления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также оценены перспективы изучения биомишений и разработок новых лекарственных препаратов, востребованных системой здравоохранения", - добавил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, чьи слова приводит пресс-служба.
Там рассказали, что в ходе первого заседания межведомственного Координационного совета был утвержден план работ на 2025 год, итоги совместной работы стороны представят на форуме "Национальное здравоохранение – 2025".
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик
23 июня, 10:55
Генеральный директор организации "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков пояснил, что к участию в работе совета планируют пригласить Федеральное медико-биологическое агентство, Российскую академию наук, госкорпорацию "ВЭБ.РФ", Российский научный фонд и другие институты развития, экспертные подведомственные учреждения, научные организации и вузы.
"Для достижения поставленных целей в рамках соглашения между Минобрнауки, Минздравом и корпоративными исследовательскими центрами отечественных фармкомпаний будет согласована и синхронизирована исследовательская повестка по анализу, прогнозированию, мониторингу потребности в инновационных лекарственных средствах РФ", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, чьи слова приводит пресс-служба.
Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова выразила уверенность, что комплексный подход к развитию отрасли позволит отечественной инновационной фармацевтической продукции увеличить свою долю на национальном рынке госзакупок оригинальных лекарственных средств в период до 2030 года и продолжить этот рост в перспективе.
"Подписание этого соглашения - важный шаг в укреплении кооперации между государством, наукой и индустрией для создания инновационных отечественных лекарств, совместная работа позволит нам создавать собственные инновации мирового уровня, используя инструменты "сканирования горизонтов" и объединяя лучшие компетенции участников соглашения", - подчеркнула замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, чьи слова приводит компания.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В России сократились расходы на создание медицинских препаратов
19 июня, 16:42
 
НаукаРоссияНаталия ПоповаЕкатерина ПриезжеваИннопрактикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала