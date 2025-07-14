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Фестиваль "Ретрорейс" посетили 40 тысяч человек

Фестиваль "Ретрорейс" посетили 40 тысяч человек - РИА Новости, 14.07.2025

Фестиваль "Ретрорейс" посетили 40 тысяч человек

Фестиваль "Ретрорейс", приуроченный ко Дню Московского транспорта, в этом году посетили 40 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Музея транспорта... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Фестиваль "Ретрорейс", приуроченный ко Дню Московского транспорта, в этом году посетили 40 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Музея транспорта Москвы. "В этом году фестиваль Музея транспорта Москвы "Ретрорейс", приуроченный ко Дню Московского транспорта, посетили 40 тысяч человек. На выставке показали более 250 единиц техники: ретроавтобусы, отреставрированные автомобили такси, грузовую технику и тюнингованые автомобили 2000-х", — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводят в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что ключевым событием фестиваля стала масштабная выставка, объединившая более 250 автомобилей. Среди них было свыше 20 редких и недавно отреставрированных экспонатов из коллекции Музея транспорта Москвы. "Более 230 автомобилей частных коллекционеров и клубов были представлены в рамках выставки автоклубов. Особое внимание было уделено автомобильной культуре 2000-х годов — тюнингу и автозвуку. Среди экспонатов были такие модели, как Mercedes Benz 308D BarberBus, Porsche 924 и Lada Samara Cabrio. В рамках выставки также прошел конкурс "ТОП автоклубов", где лучшие автомобили представили на подиуме у альтернативной сцены", - подчеркнули в пресс-службе. В пресс- службе отметили, что в рамках фестиваля также прошел второй этап Кубка Москвы по историческому ралли. 100 экипажей на ретроавтомобилях стартовали и финишировали на Воробьёвых горах. Заключительный, третий этап Кубка пройдет 10 августа — его организует Музей Гаража особого назначения ФСО России. "Гостям фестиваля были доступны тематические зоны, посвященные автомобильный и городской культуре начала 21 века. Программа включала концерты, лекции, фудкорт и мероприятия для детей. Более 400 человек присоединились к экскурсиям на ретроавтобусах по Раменкам, а участниками образовательных и детских программ стали более 2000 человек", - рассказали в пресс-службе.

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Городской фестиваль "Ретрорейс" на Воробьевых горах в Москве Четвертый городской фестиваль "Ретрорейс" стартовал на Воробьевых горах в Москве, он посвящен эпохе 2000-х, известной любовью к тюнингу, сообщила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Особенностью фестиваля в этом году является его масштабность – более 250 автомобилей будет представлено вниманию гостей мероприятия. 2025-07-14T14:58 true PT0M10S

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