Нестареющая классика на Воробьевых горах: фестиваль "Ретрорейс"

"Ретрорейс" — ежегодный масштабный городской фестиваль, посвященный Дню Московского транспорта.
"Ретрорейс" — ежегодный масштабный городской фестиваль, посвященный Дню Московского транспорта.
На фестивале Музей транспорта Москвы традиционно представил лучшие автомобили из своей коллекции.
На фестивале Музей транспорта Москвы традиционно представил лучшие автомобили из своей коллекции.
На фото: посетители фестиваля рядом с ретроавтобусами
На фото: посетители фестиваля рядом с ретроавтобусами
В просветительскую программу вошли лекции, большая детская зона с творческими активностями и мастер-классами, а также туры по выставке автомобилей и экскурсии по Воробьевым горам.
В просветительскую программу вошли лекции, большая детская зона с творческими активностями и мастер-классами, а также туры по выставке автомобилей и экскурсии по Воробьевым горам.
В этом году публика перенеслась в 2000-е, чтобы познакомиться с отличительными культурными явлениями того времени: автотюнингом, гламурной эстетикой, молодежными субкультурами и танцевальной музыкой.
В этом году публика перенеслась в 2000-е, чтобы познакомиться с отличительными культурными явлениями того времени: автотюнингом, гламурной эстетикой, молодежными субкультурами и танцевальной музыкой.
В рамках фестиваля прошел II этап Кубка Москвы по историческому ралли.
В рамках фестиваля прошел II этап Кубка Москвы по историческому ралли.
На фото: Chevrolet Impala первого поколения
В экспозиции представлены ЗИС-155, РАФ-2203 "Латвия", ЛАЗ-697М, ГАЗ-21Т "Волга", Москвич-407, ЗИЛ-157К, МАЗ-205 и другие автобусы, грузовики, легковушки и даже спецтехника.
В экспозиции представлены ЗИС-155, РАФ-2203 "Латвия", ЛАЗ-697М, ГАЗ-21Т "Волга", Москвич-407, ЗИЛ-157К, МАЗ-205 и другие автобусы, грузовики, легковушки и даже спецтехника.
На фото: легендарные автомобили ГАЗ
На лектории эксперты, художники-коллекционеры и герои эпохи 2000-х обсудили культуру, транспорт и стиль нулевых в формате разговоров и паблик-токов.
На лектории эксперты, художники-коллекционеры и герои эпохи 2000-х обсудили культуру, транспорт и стиль нулевых в формате разговоров и паблик-токов.
На фото: машина британской марки Triumph
Фестиваль завершится награждением победителей исторического ралли и концертами.
Фестиваль завершится награждением победителей исторического ралли и концертами.