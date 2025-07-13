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Нестареющая классика на Воробьевых горах: фестиваль "Ретрорейс" - РИА Новости, 13.07.2025
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17:36 13.07.2025 (обновлено: 18:28 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/retroreys-2028880187.html
Нестареющая классика на Воробьевых горах: фестиваль "Ретрорейс"
Нестареющая классика на Воробьевых горах: фестиваль "Ретрорейс" - РИА Новости, 13.07.2025
Нестареющая классика на Воробьевых горах: фестиваль "Ретрорейс"
РИА Новости, 13.07.2025
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фото, фото, москва, латвия, группа газ, завод имени лихачева (зил), минский автомобильный завод, chevrolet
Фото, Москва, Латвия, Группа ГАЗ, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Минский автомобильный завод, Chevrolet

Нестареющая классика на Воробьевых горах: фестиваль "Ретрорейс"

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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Ретрорейс" — ежегодный масштабный городской фестиваль, посвященный Дню Московского транспорта.

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

"Ретрорейс" — ежегодный масштабный городской фестиваль, посвященный Дню Московского транспорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

На фестивале Музей транспорта Москвы традиционно представил лучшие автомобили из своей коллекции.

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

На фестивале Музей транспорта Москвы традиционно представил лучшие автомобили из своей коллекции.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
2 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: посетители фестиваля рядом с ретроавтобусами

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

На фото: посетители фестиваля рядом с ретроавтобусами

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

В просветительскую программу вошли лекции, большая детская зона с творческими активностями и мастер-классами, а также туры по выставке автомобилей и экскурсии по Воробьевым горам.

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

В просветительскую программу вошли лекции, большая детская зона с творческими активностями и мастер-классами, а также туры по выставке автомобилей и экскурсии по Воробьевым горам.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
4 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

В этом году публика перенеслась в 2000-е, чтобы познакомиться с отличительными культурными явлениями того времени: автотюнингом, гламурной эстетикой, молодежными субкультурами и танцевальной музыкой.

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

В этом году публика перенеслась в 2000-е, чтобы познакомиться с отличительными культурными явлениями того времени: автотюнингом, гламурной эстетикой, молодежными субкультурами и танцевальной музыкой.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
5 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

В рамках фестиваля прошел II этап Кубка Москвы по историческому ралли.

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

В рамках фестиваля прошел II этап Кубка Москвы по историческому ралли.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
6 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

На фото: Chevrolet Impala первого поколения

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

На фото: Chevrolet Impala первого поколения

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
7 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

В экспозиции представлены ЗИС-155, РАФ-2203 "Латвия", ЛАЗ-697М, ГАЗ-21Т "Волга", Москвич-407, ЗИЛ-157К, МАЗ-205 и другие автобусы, грузовики, легковушки и даже спецтехника.

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

В экспозиции представлены ЗИС-155, РАФ-2203 "Латвия", ЛАЗ-697М, ГАЗ-21Т "Волга", Москвич-407, ЗИЛ-157К, МАЗ-205 и другие автобусы, грузовики, легковушки и даже спецтехника.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
8 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

На фото: легендарные автомобили ГАЗ

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

На фото: легендарные автомобили ГАЗ

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
9 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

На лектории эксперты, художники-коллекционеры и герои эпохи 2000-х обсудили культуру, транспорт и стиль нулевых в формате разговоров и паблик-токов.

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

На лектории эксперты, художники-коллекционеры и герои эпохи 2000-х обсудили культуру, транспорт и стиль нулевых в формате разговоров и паблик-токов.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
10 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: машина британской марки Triumph

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

На фото: машина британской марки Triumph

© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 12
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Фестиваль завершится награждением победителей исторического ралли и концертами.

Четвертый ежегодный городской фестиваль Ретрорейс на Воробьевых горах

Фестиваль завершится награждением победителей исторического ралли и концертами.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
12 из 12
 
ФотоМоскваЛатвияГруппа ГАЗЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Минский автомобильный заводChevrolet
 
 
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