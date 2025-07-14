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Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде - РИА Новости, 14.07.2025
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Хорошие новости
 
20:56 14.07.2025 (обновлено: 23:37 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/putin-2029114020.html
Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде
Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде - РИА Новости, 14.07.2025
Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде
Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой в 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае, отметив, что... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:56:00+03:00
2025-07-14T23:37:00+03:00
общество
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой в 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае, отметив, что учащиеся блестяще выступили на соревнованиях, собравших юношей и девушек из 90 стран, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Дорогие Константин, Виктор, Владимир и Федор! Поздравляю вас с красивой, уверенной победой в Международной химической олимпиаде. Вы блестяще выступили на этих престижных международных соревнованиях, собравших в Дубае талантливых юношей и девушек из 90 стран мира, и по праву стали обладателями самых почетных - золотых - медалей", - говорится в телеграмме. Глава государства выразил уверенность, что глубокие знания, целеустремленность, настойчивость и в дальнейшем помогут школьникам добиваться успехов и в учебе, и в профессии, и в жизни. "Желаю вам и вашим наставникам новых достижений и всего наилучшего", - добавил президент.
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общество, дубай, россия, владимир путин
Общество, Дубай, Россия, Владимир Путин, Хорошие новости
Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде

Путин: российские школьники блестяще выступили на химической олимпиаде в Дубае

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой в 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае, отметив, что учащиеся блестяще выступили на соревнованиях, собравших юношей и девушек из 90 стран, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
"Дорогие Константин, Виктор, Владимир и Федор! Поздравляю вас с красивой, уверенной победой в Международной химической олимпиаде. Вы блестяще выступили на этих престижных международных соревнованиях, собравших в Дубае талантливых юношей и девушек из 90 стран мира, и по праву стали обладателями самых почетных - золотых - медалей", - говорится в телеграмме.
Глава государства выразил уверенность, что глубокие знания, целеустремленность, настойчивость и в дальнейшем помогут школьникам добиваться успехов и в учебе, и в профессии, и в жизни.
"Желаю вам и вашим наставникам новых достижений и всего наилучшего", - добавил президент.
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