https://ria.ru/20250714/putin-2029114020.html

Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде

Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде - РИА Новости, 14.07.2025

Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой в 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае, отметив, что... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:56:00+03:00

2025-07-14T20:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой в 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае, отметив, что учащиеся блестяще выступили на соревнованиях, собравших юношей и девушек из 90 стран, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Дорогие Константин, Виктор, Владимир и Федор! Поздравляю вас с красивой, уверенной победой в Международной химической олимпиаде. Вы блестяще выступили на этих престижных международных соревнованиях, собравших в Дубае талантливых юношей и девушек из 90 стран мира, и по праву стали обладателями самых почетных - золотых - медалей", - говорится в телеграмме. Глава государства выразил уверенность, что глубокие знания, целеустремленность, настойчивость и в дальнейшем помогут школьникам добиваться успехов и в учебе, и в профессии, и в жизни. "Желаю вам и вашим наставникам новых достижений и всего наилучшего", - добавил президент.

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общество, дубай, россия, владимир путин