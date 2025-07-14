Посол Турции поблагодарил Россию за поддержку во время попытки переворота
Посол Турции поблагодарил Россию за поддержку во время событий 15 июля 2016 года
Флаг Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Посол Турции в России Танжу Бильгич поблагодарил РФ за поддержку его страны во время событий 15 июля 2016 года, когда в республике была предпринята попытка госпереворота.
Вечером 15 июля 2016 года часть турецких военных устроила попытку переворота: использовались танки, были нанесены авиаудары по парламенту и президентскому дворцу в Анкаре. К утру 16 июля мятеж был подавлен, но за два дня боев погибло более 200 человек, около 3 тысяч получили ранения. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 15 июля днем демократии и национального единства.
"Россия была одной из первых стран, своевременно распознавших угрозу FETÖ (признанная в Турции террористической группировка Фетхуллаха Гюлена - ред.) и принявших соответствующие меры. Она также была в первых рядах государств, незамедлительно осудивших попытку переворота 15 июля и поддержавших нашу страну. В связи с этим, я хочу еще раз выразить благодарность Российской Федерации и российским властям", - говорится в заявлении турецкого посла на приеме в честь памятной даты в новейшей истории Турции в посольстве.
Власти Турции обвиняют организацию Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ, в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Гюлен, скончавшийся в октябре 2024 года в США, отвергал выдвинутые против него обвинения.
Организация FETÖ некогда пользовалась влиянием во всех сферах жизни Турции - от образования до политики и силового блока. Ее деятельность в республике была официально запрещена и признана террористической после попытки госпереворота в 2016 году. Турецкие власти неоднократно на самом высоком уровне обвиняли США в финансировании организации и её поддержке.