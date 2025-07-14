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Посол Турции поблагодарил Россию за поддержку во время попытки переворота - РИА Новости, 14.07.2025
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18:02 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/posol-2029083222.html
Посол Турции поблагодарил Россию за поддержку во время попытки переворота
Посол Турции поблагодарил Россию за поддержку во время попытки переворота - РИА Новости, 14.07.2025
Посол Турции поблагодарил Россию за поддержку во время попытки переворота
Посол Турции в России Танжу Бильгич поблагодарил РФ за поддержку его страны во время событий 15 июля 2016 года, когда в республике была предпринята попытка... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:02:00+03:00
2025-07-14T18:02:00+03:00
в мире
турция
россия
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фетхуллах гюлен
танжу бильгич
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Посол Турции в России Танжу Бильгич поблагодарил РФ за поддержку его страны во время событий 15 июля 2016 года, когда в республике была предпринята попытка госпереворота. Вечером 15 июля 2016 года часть турецких военных устроила попытку переворота: использовались танки, были нанесены авиаудары по парламенту и президентскому дворцу в Анкаре. К утру 16 июля мятеж был подавлен, но за два дня боев погибло более 200 человек, около 3 тысяч получили ранения. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 15 июля днем демократии и национального единства. "Россия была одной из первых стран, своевременно распознавших угрозу FETÖ (признанная в Турции террористической группировка Фетхуллаха Гюлена - ред.) и принявших соответствующие меры. Она также была в первых рядах государств, незамедлительно осудивших попытку переворота 15 июля и поддержавших нашу страну. В связи с этим, я хочу еще раз выразить благодарность Российской Федерации и российским властям", - говорится в заявлении турецкого посла на приеме в честь памятной даты в новейшей истории Турции в посольстве. Власти Турции обвиняют организацию Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ, в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Гюлен, скончавшийся в октябре 2024 года в США, отвергал выдвинутые против него обвинения. Организация FETÖ некогда пользовалась влиянием во всех сферах жизни Турции - от образования до политики и силового блока. Ее деятельность в республике была официально запрещена и признана террористической после попытки госпереворота в 2016 году. Турецкие власти неоднократно на самом высоком уровне обвиняли США в финансировании организации и её поддержке.
https://ria.ru/20250601/zelenskiy-2020303984.html
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в мире, турция, россия, сша, фетхуллах гюлен, танжу бильгич, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, США, Фетхуллах Гюлен, Танжу Бильгич, Реджеп Тайип Эрдоган
Посол Турции поблагодарил Россию за поддержку во время попытки переворота

Посол Турции поблагодарил Россию за поддержку во время событий 15 июля 2016 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Посол Турции в России Танжу Бильгич поблагодарил РФ за поддержку его страны во время событий 15 июля 2016 года, когда в республике была предпринята попытка госпереворота.
Вечером 15 июля 2016 года часть турецких военных устроила попытку переворота: использовались танки, были нанесены авиаудары по парламенту и президентскому дворцу в Анкаре. К утру 16 июля мятеж был подавлен, но за два дня боев погибло более 200 человек, около 3 тысяч получили ранения. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 15 июля днем демократии и национального единства.
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"Россия была одной из первых стран, своевременно распознавших угрозу FETÖ (признанная в Турции террористической группировка Фетхуллаха Гюлена - ред.) и принявших соответствующие меры. Она также была в первых рядах государств, незамедлительно осудивших попытку переворота 15 июля и поддержавших нашу страну. В связи с этим, я хочу еще раз выразить благодарность Российской Федерации и российским властям", - говорится в заявлении турецкого посла на приеме в честь памятной даты в новейшей истории Турции в посольстве.
Власти Турции обвиняют организацию Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ, в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Гюлен, скончавшийся в октябре 2024 года в США, отвергал выдвинутые против него обвинения.
Организация FETÖ некогда пользовалась влиянием во всех сферах жизни Турции - от образования до политики и силового блока. Ее деятельность в республике была официально запрещена и признана террористической после попытки госпереворота в 2016 году. Турецкие власти неоднократно на самом высоком уровне обвиняли США в финансировании организации и её поддержке.
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В миреТурцияРоссияСШАФетхуллах ГюленТанжу БильгичРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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