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В Ленинградской области задержали предполагаемого похитителя мужчины - РИА Новости, 14.07.2025
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16:55 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/pokhititel-2029062014.html
В Ленинградской области задержали предполагаемого похитителя мужчины
В Ленинградской области задержали предполагаемого похитителя мужчины - РИА Новости, 14.07.2025
В Ленинградской области задержали предполагаемого похитителя мужчины
Полиция задержала одного из предполагаемых похитителей мужчины в городе Мурино Ленинградской области, потерпевший доставлен в больницу с ножевым ранением,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:55:00+03:00
2025-07-14T16:55:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Полиция задержала одного из предполагаемых похитителей мужчины в городе Мурино Ленинградской области, потерпевший доставлен в больницу с ножевым ранением, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В понедельник ведомство сообщало о розыске двух неизвестных, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно вытащили мужчину из машины, ударили его ножом, посадили в Mercedes и увезли. Инцидент произошел вечером 13 июля около дома на улице Шекспира в Мурино. "Сотрудниками Управления уголовного розыска было установлено местонахождение потерпевшего и его основного обидчика, 47-летнего мужчины. Оба были доставлены в Управление уголовного розыска для разбирательства, откуда потерпевший, в связи с полученными резаными ранами, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении. В ГУМВД отмечают, что предполагаемый похититель передан следователям. Полиция ищет его возможных соучастников. В региональном главке МВД добавили, что, по предварительным данным, мужчины поссорились на почве ревности.
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происшествия, здоровье - общество, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes
Происшествия, Здоровье - Общество, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Mercedes
В Ленинградской области задержали предполагаемого похитителя мужчины

В Ленинградской области полиция задержала предполагаемого похитителя мужчины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Полиция задержала одного из предполагаемых похитителей мужчины в городе Мурино Ленинградской области, потерпевший доставлен в больницу с ножевым ранением, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В понедельник ведомство сообщало о розыске двух неизвестных, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно вытащили мужчину из машины, ударили его ножом, посадили в Mercedes и увезли. Инцидент произошел вечером 13 июля около дома на улице Шекспира в Мурино.
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"Сотрудниками Управления уголовного розыска было установлено местонахождение потерпевшего и его основного обидчика, 47-летнего мужчины. Оба были доставлены в Управление уголовного розыска для разбирательства, откуда потерпевший, в связи с полученными резаными ранами, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
В ГУМВД отмечают, что предполагаемый похититель передан следователям. Полиция ищет его возможных соучастников.
В региональном главке МВД добавили, что, по предварительным данным, мужчины поссорились на почве ревности.
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