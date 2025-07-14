https://ria.ru/20250714/pokhititel-2029062014.html

В Ленинградской области задержали предполагаемого похитителя мужчины

В Ленинградской области задержали предполагаемого похитителя мужчины - РИА Новости, 14.07.2025

В Ленинградской области задержали предполагаемого похитителя мужчины

Полиция задержала одного из предполагаемых похитителей мужчины в городе Мурино Ленинградской области, потерпевший доставлен в больницу с ножевым ранением,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:55:00+03:00

2025-07-14T16:55:00+03:00

2025-07-14T16:55:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Полиция задержала одного из предполагаемых похитителей мужчины в городе Мурино Ленинградской области, потерпевший доставлен в больницу с ножевым ранением, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В понедельник ведомство сообщало о розыске двух неизвестных, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно вытащили мужчину из машины, ударили его ножом, посадили в Mercedes и увезли. Инцидент произошел вечером 13 июля около дома на улице Шекспира в Мурино. "Сотрудниками Управления уголовного розыска было установлено местонахождение потерпевшего и его основного обидчика, 47-летнего мужчины. Оба были доставлены в Управление уголовного розыска для разбирательства, откуда потерпевший, в связи с полученными резаными ранами, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении. В ГУМВД отмечают, что предполагаемый похититель передан следователям. Полиция ищет его возможных соучастников. В региональном главке МВД добавили, что, по предварительным данным, мужчины поссорились на почве ревности.

https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html

https://ria.ru/20250527/rossiyanin-2019257081.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes