https://ria.ru/20250714/peterburg-2029010409.html

В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом прохожего

В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом прохожего - РИА Новости, 14.07.2025

В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом прохожего

Полиция Петербурга задержала местную жительницу, которая в нетрезвом виде без причин ударила ножом прохожего в центре города, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:55:00+03:00

2025-07-14T13:55:00+03:00

2025-07-14T13:55:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала местную жительницу, которая в нетрезвом виде без причин ударила ножом прохожего в центре города, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье утром в полицию Центрального района поступило сообщение о ножевом ранении мужчины у дома №15 на Гончарной улице. "На месте происшествия было установлено, что 28-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, без видимой причины напала на 35-летнего прохожего с ножом", – рассказали в полиции. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали, а женщину доставили в отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения, добавили в ГУМВД.

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происшествия, россия, санкт-петербург