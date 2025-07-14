https://ria.ru/20250714/peskov-2028996633.html

Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров с Украиной

Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 14.07.2025

Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров с Украиной

РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:55:00+03:00

2025-07-14T12:55:00+03:00

2025-07-14T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

юрий ушаков

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложения по срокам (третьего раунда переговоров)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом раунде переговоров с Украиной. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028824083.html

https://ria.ru/20250711/peskov-2028703117.html

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дмитрий песков, юрий ушаков, сергей кислица, киев, украина, россия