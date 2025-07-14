https://ria.ru/20250714/peskov-2028996633.html
Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров с Украиной
Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 14.07.2025
Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров с Украиной
РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:55:00+03:00
2025-07-14T12:55:00+03:00
2025-07-14T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
юрий ушаков
сергей кислица
киев
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложения по срокам (третьего раунда переговоров)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом раунде переговоров с Украиной. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028824083.html
https://ria.ru/20250711/peskov-2028703117.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, юрий ушаков, сергей кислица, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Сергей Кислица, Киев, Украина, Россия
Песков: Россия ждет предложения по срокам раунда переговоров с Украиной
Песков: РФ ждет предложения по срокам раунда переговоров, но Киев не спешит