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Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/peskov-2028995916.html
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2025
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:52:00+03:00
2025-07-14T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
юрий ушаков
сергей кислица
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом раунде переговоров с Украиной.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Как заявил 1 июля Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя".В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028824083.html
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, юрий ушаков, сергей кислица
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Сергей Кислица
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле

Песков: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом раунде переговоров с Украиной.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица общаются с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
МИД Украины сделал скандальное заявление о переговорах в Стамбуле
13 июля, 00:32
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Как заявил 1 июля Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя".
В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковЮрий УшаковСергей Кислица
 
 
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