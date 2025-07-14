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Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.07.2025
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:52:00+03:00
2025-07-14T12:52:00+03:00
2025-07-14T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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стамбул
дмитрий песков
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом раунде переговоров с Украиной.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Как заявил 1 июля Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя".В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, юрий ушаков, сергей кислица
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Сергей Кислица
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Песков: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной