https://ria.ru/20250714/opek-2028943451.html

Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю

Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю - РИА Новости, 14.07.2025

Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:07:00+03:00

2025-07-14T09:07:00+03:00

2025-07-14T09:07:00+03:00

москва

россия

санкт-петербург

владимир путин

опек

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ Владимир Путин. "Для меня было большой честью впервые встретиться с его превосходительством президентом Путиным в ходе визита в Санкт-Петербург. У нас состоялась очень содержательная беседа, и президент прекрасно осведомлен обо всех деталях сотрудничества и обо всех фундаментальных рыночных факторах, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК. Генсек отметил, что его очень впечатлило и он был рад услышать, что Путин осведомлен о деталях некоторых прогнозов организации. "Президент пригласил меня вернуться в Москву на Российскую энергетическую неделю. Я планирую это сделать, и наше сотрудничество действительно крепнет год от года", - заключил аль-Гайс. Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 20 июня. РЭН пройдет с 15 по 17 октября в Москве при поддержке правительства РФ, Минэнерго и правительства Москвы. Организатор форума - фонд "Росконгресс". Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступало официальным информационным партнером семинара.

https://ria.ru/20250620/opek-2024414340.html

https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, санкт-петербург, владимир путин, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии)