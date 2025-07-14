Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю
Генсек ОПЕК аль-Гайс планирует посетить РЭН в октябре по приглашению Путина
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ Владимир Путин.
"Для меня было большой честью впервые встретиться с его превосходительством президентом Путиным в ходе визита в Санкт-Петербург. У нас состоялась очень содержательная беседа, и президент прекрасно осведомлен обо всех деталях сотрудничества и обо всех фундаментальных рыночных факторах, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК.
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Генсек отметил, что его очень впечатлило и он был рад услышать, что Путин осведомлен о деталях некоторых прогнозов организации.
"Президент пригласил меня вернуться в Москву на Российскую энергетическую неделю. Я планирую это сделать, и наше сотрудничество действительно крепнет год от года", - заключил аль-Гайс.
Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 20 июня.
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