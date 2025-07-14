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Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю - РИА Новости, 14.07.2025
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09:07 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/opek-2028943451.html
Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю
Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю - РИА Новости, 14.07.2025
Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:07:00+03:00
2025-07-14T09:07:00+03:00
москва
россия
санкт-петербург
владимир путин
опек
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ Владимир Путин. "Для меня было большой честью впервые встретиться с его превосходительством президентом Путиным в ходе визита в Санкт-Петербург. У нас состоялась очень содержательная беседа, и президент прекрасно осведомлен обо всех деталях сотрудничества и обо всех фундаментальных рыночных факторах, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК. Генсек отметил, что его очень впечатлило и он был рад услышать, что Путин осведомлен о деталях некоторых прогнозов организации. "Президент пригласил меня вернуться в Москву на Российскую энергетическую неделю. Я планирую это сделать, и наше сотрудничество действительно крепнет год от года", - заключил аль-Гайс. Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 20 июня. РЭН пройдет с 15 по 17 октября в Москве при поддержке правительства РФ, Минэнерго и правительства Москвы. Организатор форума - фонд "Росконгресс". Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступало официальным информационным партнером семинара.
https://ria.ru/20250620/opek-2024414340.html
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москва, россия, санкт-петербург, владимир путин, опек, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ОПЕК, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Генсек ОПЕК планирует посетить Российскую энергетическую неделю

Генсек ОПЕК аль-Гайс планирует посетить РЭН в октябре по приглашению Путина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ Владимир Путин.
"Для меня было большой честью впервые встретиться с его превосходительством президентом Путиным в ходе визита в Санкт-Петербург. У нас состоялась очень содержательная беседа, и президент прекрасно осведомлен обо всех деталях сотрудничества и обо всех фундаментальных рыночных факторах, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК.
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Генсек отметил, что его очень впечатлило и он был рад услышать, что Путин осведомлен о деталях некоторых прогнозов организации.
"Президент пригласил меня вернуться в Москву на Российскую энергетическую неделю. Я планирую это сделать, и наше сотрудничество действительно крепнет год от года", - заключил аль-Гайс.
Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 20 июня.
РЭН пройдет с 15 по 17 октября в Москве при поддержке правительства РФ, Минэнерго и правительства Москвы. Организатор форума - фонд "Росконгресс".
Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступало официальным информационным партнером семинара.
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