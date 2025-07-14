https://ria.ru/20250714/nauka-2028589054.html

Ученые создали систему, способную "услышать" кровоток в капиллярах

Ученые создали систему, способную "услышать" кровоток в капиллярах - РИА Новости, 14.07.2025

Ученые создали систему, способную "услышать" кровоток в капиллярах

Новое устройство, способное "слышать" кровоток в сосудах разных размеров, создали специалисты Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН и их... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:00:00+03:00

2025-07-14T07:00:00+03:00

2025-07-14T07:00:00+03:00

наука

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наука

технологии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новое устройство, способное "слышать" кровоток в сосудах разных размеров, создали специалисты Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН и их зарубежные коллеги. Разработка может стать основой для медицинских приборов для диагностики сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ.Для диагностики заболеваний сосудов в настоящее время применяются ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная и магниторезонансная томографии (КТ и МРТ). Эти способы не позволяют наблюдать одновременно крупные сосуды и микрокапилляры, добавили в Российском научном фонде (РНФ). Для того, чтобы отследить кровоток в сосудах разного размера в реальном времени, требуется хирургическое вмешательство, пояснили в фонде.Альтернативой распространенным диагностическим процедурам является оптоакустическая томография. При ее проведении лазерные импульсы воздействуют на ткани пациента, и в ответ на излучение стенки сосудов испускают акустические (звуковые) волны, объяснили ученые Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН пресс-службе РНФ.Специалисты Института с коллегами из Германии, Испании, Китая и Швейцарии разработали приемник акустического излучения, который превосходит по чувствительности существующие аналоги более чем в 10 раз. Для этого ученые поместили на тонкую полимерную пленку 512 элементов площадью менее одного квадратного миллиметра, каждый из которых способен независимо принимать ультразвуковые сигналы."Идея разделить датчик на 512 независимых элементов сначала казалась невозможной. Но все мы по-настоящему вдохновились на этот инженерный подвиг. Наша технология открывает новые возможности как для практической медицины, так и для фундаментальной биологической науки, позволяя детально изучать живые ткани человека, не причиняя им вреда", — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией ультразвуковой и оптико-акустической диагностики ИПФ РАН Павла Субочина.В ходе экспериментов на человеческих тканях технология впервые позволила одновременно видеть сосуды разного масштаба: от крупных, диаметром до 10 миллиметров, до мельчайших капилляров, диаметр которых в тысячу раз меньше (около 10 микрометров)."Улучшенная скорость и детализация позволили взглянуть на структуру микроскопических пор. Также впервые показана транскраниальная визуализация мозга мыши с высоким разрешением без инвазивных вмешательств", — сообщили в РНФ.При использовании различных длин волн лазерного излучения подход дает не только структурную, но и функциональную информацию — например, о насыщении тканей кислородом, добавили в фонде.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

https://ri.ria.ru/20250204/nauka-1996301268.html

https://ria.ru/20241105/uchenye-1981901766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Визуализация изменений насыщения тканей кислородом кровеносных сосудов головного мозга мыши Неинвазивная транскраниальная визуализация трехмерных изменений насыщения тканей кислородом кровеносных сосудов головного мозга мыши при смене уровня кислорода в дыхательной смеси 2025-07-14T07:00 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, российский научный фонд, наука, технологии, университетская наука