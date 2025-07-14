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Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет 16 июля - РИА Новости, 14.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:21 14.07.2025 (обновлено: 17:54 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moroz-2029070626.html
Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет 16 июля
Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет 16 июля - РИА Новости, 14.07.2025
Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет 16 июля
Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, сообщила его жена, актриса... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:21:00+03:00
2025-07-14T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, сообщила его жена, актриса Виктория Исакова.В понедельник ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сказал РИА Новости, что Мороз умер в ночь на понедельник."Гражданская панихида - прощание состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ №1 в 10.00 (на улице Маршала Тимошенко, 25). Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких", - написала Исакова в своем Telegram-канале.Кроме того, актриса, вспоминая мужа, отметила, что сердца его близких полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе с ним."Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон", - добавила Исакова.Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии советского кинорежиссера Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме советского кинорежиссера Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 1990-е годы Мороз занялся режиссурой: он снял такие сериалы, как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело №5: Операция "Сатана" и другие.
https://ria.ru/20250714/moroz-2029014713.html
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новости культуры, юрий мороз, москва, виктория исакова
Культура, Новости культуры, Юрий Мороз, Москва, Виктория Исакова
Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет 16 июля

Прощание с Юрием Морозом пройдет 16 июля в Москве в траурном зале ЦКБ №1

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, сообщила его жена, актриса Виктория Исакова.
В понедельник ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сказал РИА Новости, что Мороз умер в ночь на понедельник.
Актер, режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Биография режиссера Юрия Мороза
Вчера, 14:18
"Гражданская панихида - прощание состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ №1 в 10.00 (на улице Маршала Тимошенко, 25). Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких", - написала Исакова в своем Telegram-канале.
Кроме того, актриса, вспоминая мужа, отметила, что сердца его близких полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе с ним.
"Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон", - добавила Исакова.
Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии советского кинорежиссера Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме советского кинорежиссера Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 1990-е годы Мороз занялся режиссурой: он снял такие сериалы, как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело №5: Операция "Сатана" и другие.
Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

Режиссер Юрий Мороз перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 7
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Артист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме Принцесса цирка

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
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3 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

Председатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня в Ханты-Мансийске

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанк

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

Виктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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6 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

Режиссер Юрий Мороз с дочерью, актрисой Дарьей Мороз на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 7

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 7

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 7

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 7

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 7

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
Перейти в медиабанк
6 из 7

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
КультураНовости культурыЮрий МорозМоскваВиктория Исакова
 
 
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