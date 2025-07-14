https://ria.ru/20250714/moroz-2029070626.html

Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет 16 июля

Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет 16 июля - РИА Новости, 14.07.2025

Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет 16 июля

Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, сообщила его жена, актриса... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:21:00+03:00

2025-07-14T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, сообщила его жена, актриса Виктория Исакова.В понедельник ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сказал РИА Новости, что Мороз умер в ночь на понедельник."Гражданская панихида - прощание состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ №1 в 10.00 (на улице Маршала Тимошенко, 25). Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких", - написала Исакова в своем Telegram-канале.Кроме того, актриса, вспоминая мужа, отметила, что сердца его близких полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе с ним."Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон", - добавила Исакова.Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии советского кинорежиссера Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме советского кинорежиссера Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 1990-е годы Мороз занялся режиссурой: он снял такие сериалы, как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело №5: Операция "Сатана" и другие.

https://ria.ru/20250714/moroz-2029014713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, юрий мороз, москва, виктория исакова