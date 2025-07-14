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Биография режиссера Юрия Мороза

Биография режиссера Юрия Мороза - РИА Новости, 14.07.2025

Биография режиссера Юрия Мороза

Российский актер и режиссер Юрий Мороз скончался в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:18:00+03:00

2025-07-14T14:18:00+03:00

2025-07-14T14:18:00+03:00

справки

юрий мороз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский актер и режиссер Юрий Мороз скончался в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Ниже приводится биографическая справка. Режиссер, актер и продюсер Юрий Павлович Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская Народная Республика, Россия). В 1979 году окончил Школу-студию МХАТ, курс заслуженного деятеля искусств РСФСР Виктора Монюкова, в 1988 году – режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, где его учителями были народные артисты СССР Тамара Макарова и Сергей Герасимов. Сразу после окончания Школы-студии МХАТ был приглашен в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"), где выходил на сцену до 1987 года. В 1980 году Юрий Мороз дебютировал в кино в качестве актера. Он впервые появился на широком экране в роли соратника Петра I Алексея Бровкина в картинах Сергея Герасимова "В начале славных дел" и "Юность Петра". После успешного актерского старта фильмы с участием Юрия Мороза выходили практически каждый год, вплоть до конца 1980-х годов: "На чужом празднике" Юрия Лаптева (1981), "Принцесса цирка" Светланы Дружининой (1982), "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе, "Пацаны" Динары Асановой, "Тайна "Черных дроздов" Вадима Дербенева (все – 1983), "Нужна солистка" Геннадия Земеля (1984), "Государственная граница. Год сорок первый" Вячеслава Никифорова, "Лермонтов" Николая Бурляева (оба – 1986), "Визит к минотавру" Эльдора Уразбаева (1987) и др. Позднее Мороз редко снимался в кино: в 1998 году он появился в двух картинах – "Зал ожидания" Дмитрия Астрахана и "Ночной визит" Анатолия Эйрамджана, а в 2006 году снялся в ленте "Цена безумия" Елены Райской. С начала 1990-х годов творческая биография Юрия Мороза стала связана прежде всего с режиссурой. В 1990 году вышла его дебютная работа – картина "Подземелье ведьм" по роману известного писателя-фантаста Кира Булычева. В 1992 году был выпущен фильм "Черный квадрат" по мотивам романов Фридриха Незнанского – в нем Мороз выступил как режиссер и сценарист. Наибольший успех режиссеру принес сериал "Каменская" (1999-2003), который был снят по произведениям Александры Марининой. Далее последовали сериалы "Женщины в игре без правил" (2004), "Дети Ванюхина" (2005). Во всех трех картинах Мороз также поработал как сценарист и актер. В 2000-х годах Юрий Мороз снял фильм "Точка" (выступил также в качестве сценариста, 2005), сериалы "Апостол" и "Братья Карамазовы" (оба – 2008), "Пелагия и белый бульдог" (2009), фильм "Форт Росс", (2013), сериалы "Инквизитор" (2014), "Мосгаз. Дело №5: Операция "Сатана", "Теория вероятности" (оба – 2018), "Угрюм-река" (2020), "Содержанки-3" (2021), "Я не могу без тебя" (2022), "Лунатики" (2023), фильм "Родительский дом" (выступил также в качестве сценариста, 2023). Еще одним успешным поприщем для Юрия Мороза стало продюсирование фильмов. Благодаря его усилиям было снято свыше 50 картин, среди которых сериал "Доктор Живаго" Александра Прошкина (2005), фильм "Волкодав из рода Серых псов" Николая Лебедева, сериалы "Золотой теленок" Ульяны Шилкиной, "Печорин. Герой нашего времени" Александра Котта (все – 2006), сериал "Ликвидация" Сергея Урсуляка (2007) и др. Возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов. Являлся членом правления Киностудии имени М. Горького. Работы Юрия Мороза были отмечены наградами. В 2000 году он получил специальный приз "Лучшая режиссерская работа в телесериале" за сериал "Каменская" на фестивале "Бригантина" в Бердянске. В 2023 году стал лауреатом Выборгского фестиваля за фильм "Лунатики" в номинации "Лучший сценарий". Юрий Мороз был женат дважды. Первой женой стала актриса Марина Левтова (1959-2000). В этом браке родилась Дарья Мороз, ставшая впоследствии актрисой. Второй женой была Виктория Исакова. В этом браке родилась дочь Варвара. 14 июля 2025 года Юрий Мороз скончался.

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