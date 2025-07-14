https://ria.ru/20250714/mordovija-2028921410.html

В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь

В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь - РИА Новости, 14.07.2025

В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь

Многодетная жительница Мордовии утонула, спасая дочь, без матери остались десять детей, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T02:18:00+03:00

2025-07-14T02:18:00+03:00

2025-07-14T03:21:00+03:00

ковылкинский район

артем здунов

происшествия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Многодетная жительница Мордовии утонула, спасая дочь, без матери остались десять детей, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале."Страшная трагедия в воскресенье унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться… 10 детей остались без мамы, без старшей сестры", — написал он.Отмечается, что младшему ребенку нет и года.Здунов пообещал, что правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой.Глава республики выразил соболезнования родным и близким семьи.

https://ria.ru/20250627/sk-2025867048.html

https://ria.ru/20250315/rebenok-2005235445.html

ковылкинский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ковылкинский район, артем здунов, происшествия