https://ria.ru/20250714/mordovija-2028921410.html
В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь
В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь - РИА Новости, 14.07.2025
В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь
Многодетная жительница Мордовии утонула, спасая дочь, без матери остались десять детей, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:18:00+03:00
2025-07-14T02:18:00+03:00
2025-07-14T03:21:00+03:00
ковылкинский район
артем здунов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Многодетная жительница Мордовии утонула, спасая дочь, без матери остались десять детей, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале."Страшная трагедия в воскресенье унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться… 10 детей остались без мамы, без старшей сестры", — написал он.Отмечается, что младшему ребенку нет и года.Здунов пообещал, что правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой.Глава республики выразил соболезнования родным и близким семьи.
https://ria.ru/20250627/sk-2025867048.html
https://ria.ru/20250315/rebenok-2005235445.html
ковылкинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ковылкинский район, артем здунов, происшествия
Ковылкинский район, Артем Здунов, Происшествия
В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь
В Мордовии на реке Мокша при попытке спасти дочь утонула многодетная мать