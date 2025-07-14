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В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь - РИА Новости, 14.07.2025
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02:18 14.07.2025 (обновлено: 03:21 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/mordovija-2028921410.html
В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь
В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь - РИА Новости, 14.07.2025
В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь
Многодетная жительница Мордовии утонула, спасая дочь, без матери остались десять детей, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:18:00+03:00
2025-07-14T03:21:00+03:00
ковылкинский район
артем здунов
происшествия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Многодетная жительница Мордовии утонула, спасая дочь, без матери остались десять детей, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале."Страшная трагедия в воскресенье унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться… 10 детей остались без мамы, без старшей сестры", — написал он.Отмечается, что младшему ребенку нет и года.Здунов пообещал, что правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой.Глава республики выразил соболезнования родным и близким семьи.
https://ria.ru/20250627/sk-2025867048.html
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ковылкинский район, артем здунов, происшествия
Ковылкинский район, Артем Здунов, Происшествия
В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь

В Мордовии на реке Мокша при попытке спасти дочь утонула многодетная мать

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Многодетная жительница Мордовии утонула, спасая дочь, без матери остались десять детей, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.
"Страшная трагедия в воскресенье унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться… 10 детей остались без мамы, без старшей сестры", — написал он.
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Отмечается, что младшему ребенку нет и года.
Здунов пообещал, что правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой.
Глава республики выразил соболезнования родным и близким семьи.
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