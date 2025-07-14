https://ria.ru/20250714/metod-2029012328.html

Пошлины Трампа должны заставить ЕС сменить методы, заявили во Франции

Пошлины Трампа должны заставить ЕС сменить методы, заявили во Франции - РИА Новости, 14.07.2025

Пошлины Трампа должны заставить ЕС сменить методы, заявили во Франции

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 30 процентов на товары из Евросоюза должно заставить ЕС "сменить методы", заявил министр-делегат по... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:06:00+03:00

2025-07-14T14:06:00+03:00

2025-07-14T14:06:00+03:00

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франция

сен-мартен (французская часть)

дональд трамп

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 30 процентов на товары из Евросоюза должно заставить ЕС "сменить методы", заявил министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен. "Сегодня необходимо, чтобы ЕС, прежде всего, оставался един, это приоритет. Но, конечно, ситуация после субботы должна заставить нас сменить методы. Мы должны в ясной манере дать понять, каковы возможности Еврокомиссии ввести контрмеры, дать ответ", - сказал он журналистам по прибытии на Совет ЕС по внешней торговле в Брюсселе. По его словам, ЕС должен сделать так, "чтобы это противостояние, желаемое США, не привело к торговой войне, которая будет вредна для всех". "Конечная цель - добиться сбалансированного соглашения, которое защищает европейские интересы, но и включает интересы американцев. Но это противостояние должно научить европейцев вводить контрмеры, то есть налог на американские товары и услуги, которым они должны облагаться", - считает министр. По его мнению, у Евросоюза "не должно быть никаких табу" в плане ответных мер на введение таможенных пошлин США. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил "сильное неодобрение" решения Трампа. Он заявил, что Еврокомиссия "должна ускорить подготовку надёжных контрмер, используя все имеющиеся у неё инструменты". Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул, что совместно с Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они планируют использовать оставшееся время до 1 августа для поиска решения, которое устроило бы все стороны. По словам Мерца, на данный момент прецеденты таких "здравых" решений уже имеются. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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https://ria.ru/20250714/shefchovich-2028975994.html

https://ria.ru/20250713/kantsler-2028905894.html

сша

франция

сен-мартен (французская часть)

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сша, франция, сен-мартен (французская часть), дональд трамп, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире