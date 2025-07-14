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Лукашенко пообещал спросить с чиновников за шалости с ценами - РИА Новости, 14.07.2025
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16:59 14.07.2025 (обновлено: 17:12 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/lukashenko--2029063247.html
Лукашенко пообещал спросить с чиновников за шалости с ценами
Лукашенко пообещал спросить с чиновников за шалости с ценами - РИА Новости, 14.07.2025
Лукашенко пообещал спросить с чиновников за шалости с ценами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сограждане рассчитывают на справедливость в ценообразовании, и пообещал спросить с правительства и местных... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:59:00+03:00
2025-07-14T17:12:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
александр беглов
в мире
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сограждане рассчитывают на справедливость в ценообразовании, и пообещал спросить с правительства и местных властей за "шалости" с ценами. "Сейчас главный вопрос и у нас, и в России - справедливость. Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости, чтобы, придя в магазин, человек не чувствовал себя как в музее - посмотрел на "экспонат" и ушел, потому что в кармане нет денег", - сказал Лукашенко в Минске на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент Белоруссии отметил, что роль государства сохраняется в экономике важной как с точки зрения регулирования, так и государственной собственности. Он подчеркнул, что, например, Белоруссия не продавала государственные предприятия-гиганты, оставшиеся ей в наследство от Советского Союза, хотя и от частной собственности не отказывается. "Мы ничего не рушим, не продаем, где не надо. Потихоньку мы выполняем свои функции, свою роль", - сказал Лукашенко. "Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на "борщевой набор" пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены… Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему "ценовику" говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что она должна быть справедливой для всех участников рынка – от производителей и торговли до потребителя. "Не так, чтобы на Лазурном берегу живот греть и получать 70 тысяч долларов в месяц, в то время как контролер-кассир в торговле получает 500-700. Вот великий хозяин-учредитель. Это справедливо? Это несправедливо. Мы хотим сейчас устанавливать цену справедливую", - подчеркнул президент. В то же время он заявил, что "с изменением правительства после выборов, появились новые люди, там начались шалости". "Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливой", - сказал Лукашенко, обращаясь к присутствовавшим на встрече белорусским чиновникам. Президент подчеркнул, что речь идет не об установлении конкретной цены на товар, а об определении правил работы. "Не верьте, что мы пытаемся где-то установить цену, это невозможно… Я разберусь, почему у нас телепаются, не могут взять типичное хозяйство, где все довольны (производитель, переработчик, продавец и покупатель – ред.), и установить этот порог – работайте так, как они", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что предприятия должны работать рентабельно, но при этом должны работать и над снижением себестоимости продукции. "Наши народы славянские - Украина, Беларусь, Россия, - прежде всего, они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20250712/lukashenko-2028813821.html
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026623940.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, александр беглов, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Беглов, В мире
Лукашенко пообещал спросить с чиновников за шалости с ценами

Лукашенко обещал спросить с правительства и местных властей за шалости с ценами

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сограждане рассчитывают на справедливость в ценообразовании, и пообещал спросить с правительства и местных властей за "шалости" с ценами.
"Сейчас главный вопрос и у нас, и в России - справедливость. Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости, чтобы, придя в магазин, человек не чувствовал себя как в музее - посмотрел на "экспонат" и ушел, потому что в кармане нет денег", - сказал Лукашенко в Минске на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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Президент Белоруссии отметил, что роль государства сохраняется в экономике важной как с точки зрения регулирования, так и государственной собственности. Он подчеркнул, что, например, Белоруссия не продавала государственные предприятия-гиганты, оставшиеся ей в наследство от Советского Союза, хотя и от частной собственности не отказывается. "Мы ничего не рушим, не продаем, где не надо. Потихоньку мы выполняем свои функции, свою роль", - сказал Лукашенко.
"Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на "борщевой набор" пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены… Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему "ценовику" говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что она должна быть справедливой для всех участников рынка – от производителей и торговли до потребителя. "Не так, чтобы на Лазурном берегу живот греть и получать 70 тысяч долларов в месяц, в то время как контролер-кассир в торговле получает 500-700. Вот великий хозяин-учредитель. Это справедливо? Это несправедливо. Мы хотим сейчас устанавливать цену справедливую", - подчеркнул президент.
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В то же время он заявил, что "с изменением правительства после выборов, появились новые люди, там начались шалости". "Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливой", - сказал Лукашенко, обращаясь к присутствовавшим на встрече белорусским чиновникам.
Президент подчеркнул, что речь идет не об установлении конкретной цены на товар, а об определении правил работы. "Не верьте, что мы пытаемся где-то установить цену, это невозможно… Я разберусь, почему у нас телепаются, не могут взять типичное хозяйство, где все довольны (производитель, переработчик, продавец и покупатель – ред.), и установить этот порог – работайте так, как они", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что предприятия должны работать рентабельно, но при этом должны работать и над снижением себестоимости продукции.
"Наши народы славянские - Украина, Беларусь, Россия, - прежде всего, они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать", - подчеркнул белорусский президент.
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