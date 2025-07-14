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Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет - РИА Новости, 14.07.2025
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03:37 14.07.2025 (обновлено: 03:48 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет - РИА Новости, 14.07.2025
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет
В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:37:00+03:00
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общество
россия
алексей кокорин
роман вильфанд
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы", — сказал он.По его словам, за последние полвека средняя температура в России уже поднялась примерно на два градуса."Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так", — добавил эксперт. В июне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что главным фактором повышения глобальной температуры сейчас считается деятельность человека, причем она сильном превышает влияние природных явлений, приводящим к нагреванию планеты.
https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html
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общество, россия, алексей кокорин, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Алексей Кокорин, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет

Климатолог Кокорин: лето в России в течение 50 лет потеплеет на 2-3 градуса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл РИА Новости. В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы", — сказал он.
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По его словам, за последние полвека средняя температура в России уже поднялась примерно на два градуса.
«
"Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так", — добавил эксперт.
В июне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что главным фактором повышения глобальной температуры сейчас считается деятельность человека, причем она сильном превышает влияние природных явлений, приводящим к нагреванию планеты.
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ОбществоРоссияАлексей КокоринРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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