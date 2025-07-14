https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html

Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет

Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет - РИА Новости, 14.07.2025

Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет

В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T03:37:00+03:00

2025-07-14T03:37:00+03:00

2025-07-14T03:48:00+03:00

общество

россия

алексей кокорин

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957477494_0:150:3074:1879_1920x0_80_0_0_77c781a5ad9232b361ae717ad0b67b40.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы", — сказал он.По его словам, за последние полвека средняя температура в России уже поднялась примерно на два градуса."Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так", — добавил эксперт. В июне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что главным фактором повышения глобальной температуры сейчас считается деятельность человека, причем она сильном превышает влияние природных явлений, приводящим к нагреванию планеты.

https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html

https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, алексей кокорин, роман вильфанд, гидрометцентр