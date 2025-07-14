https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет - РИА Новости, 14.07.2025
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет
В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:37:00+03:00
2025-07-14T03:37:00+03:00
2025-07-14T03:48:00+03:00
общество
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алексей кокорин
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы", — сказал он.По его словам, за последние полвека средняя температура в России уже поднялась примерно на два градуса."Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так", — добавил эксперт. В июне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что главным фактором повышения глобальной температуры сейчас считается деятельность человека, причем она сильном превышает влияние природных явлений, приводящим к нагреванию планеты.
https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html
https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, алексей кокорин, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Алексей Кокорин, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет
Климатолог Кокорин: лето в России в течение 50 лет потеплеет на 2-3 градуса