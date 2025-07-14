Экс-премьер Израиля назвал заявление о связи Эпстина с "Моссад" ложным
Беннет назвал заявление Карлсона о связи Эпстина с "Моссад" ложным
© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в соцсети X назвал абсолютно ложными предположение американского журналиста Такера Карлсона о том, что обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпстин был якобы связан с израильской разведкой "Моссад".
"Как бывший премьер-министр Израиля, которому "Моссад" докладывал напрямую, я заявляю вам со 100% уверенностью - обвинение в том, что Джеффри Эпстин каким-то образом работал на Израиль или что "Моссад" руководил шантажом, категорически и полностью ложно ... Эпстин никогда не работал на "Моссад", - написал Беннет.
По словам Беннета, который возглавлял правительство Израиля в 2021-2022 годах, действия Эпстина, в том числе преступные, не имели никакого отношения к еврейскому государству.
Экс-премьер Израиля добавил, что такие известные персоны как Карлсон "притворяются, что знают то, чего на самом деле не знают".
"Они просто выдумывают вещи, говорят об этом с уверенностью, и эта ложь становится липкой, когда речь идет об Израиле," - отметил Беннет.
Ранее Такер Карлсон, выступая на конференции Turning Point USA во Флориде, выразил уверенность, что Эпстин был напрямую связан с иностранным правительством. В своем выступлении журналист заявил, что речь идет об израильском правительстве, и посетовал, что любые попытки поднять эту тему заканчиваются обвинениями в антисемитизме.
В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.