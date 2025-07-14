https://ria.ru/20250714/ispanija-2029032202.html

В Испании после беспорядков задержали восемь человек

В Испании после беспорядков задержали восемь человек - РИА Новости, 14.07.2025

В Испании после беспорядков задержали восемь человек

Восемь человек были задержаны в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия после массовых столкновений с участием местных жителей, мигрантов и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:19:00+03:00

2025-07-14T15:19:00+03:00

2025-07-14T15:25:00+03:00

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МАДРИД, 14 июл — РИА Новости. Восемь человек были задержаны в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия после массовых столкновений с участием местных жителей, мигрантов и радикалов, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии королевства. Инцидент, ставший поводом для беспорядков, произошёл 9 июля, когда группа молодых людей, предположительно, североафриканского происхождения избила пожилого мужчину на улице у кладбища. "Число задержанных достигло восемь человек. Двое последних задержанных — марокканцы в возрасте 21 и 22 лет, не проживающие в муниципалитете", - сказал представитель правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, они были свидетелями нападения на 68-летнего местного жителя, но не предприняли никаких действий, чтобы ему помочь. В связи с этим им вменяется преступление по статье об умышленном неоказании помощи. Всего по делу были задержаны пятеро граждан Испании, трое — Марокко. Столкновения происходили между мигрантами, проживающими в этой местности, местными жителями и прибывшими из других городов представителями ультраправых группировок. МВД Испании сообщило о пресечении попыток проникновения в муниципалитет радикалов из Мурсии и Аликанте. В настоящий момент ситуация находится под контролем, на месте остаются силы правопорядка для предотвращения новых столкновений.

https://ria.ru/20250713/ispanii-2028898202.html

https://ria.ru/20250611/irlandiya-2022208338.html

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в мире, мурсия (регион), испания, марокко