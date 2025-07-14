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В Испании после беспорядков задержали восемь человек - РИА Новости, 14.07.2025
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15:19 14.07.2025 (обновлено: 15:25 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ispanija-2029032202.html
В Испании после беспорядков задержали восемь человек
В Испании после беспорядков задержали восемь человек - РИА Новости, 14.07.2025
В Испании после беспорядков задержали восемь человек
Восемь человек были задержаны в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия после массовых столкновений с участием местных жителей, мигрантов и... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:19:00+03:00
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в мире
мурсия (регион)
испания
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МАДРИД, 14 июл — РИА Новости. Восемь человек были задержаны в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия после массовых столкновений с участием местных жителей, мигрантов и радикалов, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии королевства. Инцидент, ставший поводом для беспорядков, произошёл 9 июля, когда группа молодых людей, предположительно, североафриканского происхождения избила пожилого мужчину на улице у кладбища. "Число задержанных достигло восемь человек. Двое последних задержанных — марокканцы в возрасте 21 и 22 лет, не проживающие в муниципалитете", - сказал представитель правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, они были свидетелями нападения на 68-летнего местного жителя, но не предприняли никаких действий, чтобы ему помочь. В связи с этим им вменяется преступление по статье об умышленном неоказании помощи. Всего по делу были задержаны пятеро граждан Испании, трое — Марокко. Столкновения происходили между мигрантами, проживающими в этой местности, местными жителями и прибывшими из других городов представителями ультраправых группировок. МВД Испании сообщило о пресечении попыток проникновения в муниципалитет радикалов из Мурсии и Аликанте. В настоящий момент ситуация находится под контролем, на месте остаются силы правопорядка для предотвращения новых столкновений.
https://ria.ru/20250713/ispanii-2028898202.html
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мурсия (регион)
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в мире, мурсия (регион), испания, марокко
В мире, Мурсия (регион), Испания, Марокко
В Испании после беспорядков задержали восемь человек

В Испании задержали восемь человек после столкновений мигрантов и радикалов

© Getty Images / Olmo BlancoЗадержания после массовых столкновений в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия
Задержания после массовых столкновений в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / Olmo Blanco
Задержания после массовых столкновений в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия
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МАДРИД, 14 июл — РИА Новости. Восемь человек были задержаны в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия после массовых столкновений с участием местных жителей, мигрантов и радикалов, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии королевства.
Инцидент, ставший поводом для беспорядков, произошёл 9 июля, когда группа молодых людей, предположительно, североафриканского происхождения избила пожилого мужчину на улице у кладбища.
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"Число задержанных достигло восемь человек. Двое последних задержанных — марокканцы в возрасте 21 и 22 лет, не проживающие в муниципалитете", - сказал представитель правоохранительных органов.
Как уточнили в ведомстве, они были свидетелями нападения на 68-летнего местного жителя, но не предприняли никаких действий, чтобы ему помочь. В связи с этим им вменяется преступление по статье об умышленном неоказании помощи.
Всего по делу были задержаны пятеро граждан Испании, трое — Марокко. Столкновения происходили между мигрантами, проживающими в этой местности, местными жителями и прибывшими из других городов представителями ультраправых группировок. МВД Испании сообщило о пресечении попыток проникновения в муниципалитет радикалов из Мурсии и Аликанте. В настоящий момент ситуация находится под контролем, на месте остаются силы правопорядка для предотвращения новых столкновений.
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