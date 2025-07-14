https://ria.ru/20250714/ispanija-2029032202.html
В Испании после беспорядков задержали восемь человек
В Испании после беспорядков задержали восемь человек - РИА Новости, 14.07.2025
В Испании после беспорядков задержали восемь человек
Восемь человек были задержаны в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия после массовых столкновений с участием местных жителей, мигрантов и... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:19:00+03:00
2025-07-14T15:19:00+03:00
2025-07-14T15:25:00+03:00
в мире
мурсия (регион)
испания
марокко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029033232_0:124:2500:1530_1920x0_80_0_0_5a3a1f73601f68701e3afba782c0eddc.jpg
МАДРИД, 14 июл — РИА Новости. Восемь человек были задержаны в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия после массовых столкновений с участием местных жителей, мигрантов и радикалов, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии королевства. Инцидент, ставший поводом для беспорядков, произошёл 9 июля, когда группа молодых людей, предположительно, североафриканского происхождения избила пожилого мужчину на улице у кладбища. "Число задержанных достигло восемь человек. Двое последних задержанных — марокканцы в возрасте 21 и 22 лет, не проживающие в муниципалитете", - сказал представитель правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, они были свидетелями нападения на 68-летнего местного жителя, но не предприняли никаких действий, чтобы ему помочь. В связи с этим им вменяется преступление по статье об умышленном неоказании помощи. Всего по делу были задержаны пятеро граждан Испании, трое — Марокко. Столкновения происходили между мигрантами, проживающими в этой местности, местными жителями и прибывшими из других городов представителями ультраправых группировок. МВД Испании сообщило о пресечении попыток проникновения в муниципалитет радикалов из Мурсии и Аликанте. В настоящий момент ситуация находится под контролем, на месте остаются силы правопорядка для предотвращения новых столкновений.
https://ria.ru/20250713/ispanii-2028898202.html
https://ria.ru/20250611/irlandiya-2022208338.html
мурсия (регион)
испания
марокко
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029033232_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_d93b2972c7a79a964d612e3c69b87c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мурсия (регион), испания, марокко
В мире, Мурсия (регион), Испания, Марокко
В Испании после беспорядков задержали восемь человек
В Испании задержали восемь человек после столкновений мигрантов и радикалов
МАДРИД, 14 июл — РИА Новости. Восемь человек были задержаны в испанском городе Торре-Пачеко автономного сообщества Мурсия после массовых столкновений с участием местных жителей, мигрантов и радикалов, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии королевства.
Инцидент, ставший поводом для беспорядков, произошёл 9 июля, когда группа молодых людей, предположительно, североафриканского происхождения избила пожилого мужчину на улице у кладбища.
"Число задержанных достигло восемь человек. Двое последних задержанных — марокканцы в возрасте 21 и 22 лет, не проживающие в муниципалитете", - сказал представитель правоохранительных органов.
Как уточнили в ведомстве, они были свидетелями нападения на 68-летнего местного жителя, но не предприняли никаких действий, чтобы ему помочь. В связи с этим им вменяется преступление по статье об умышленном неоказании помощи.
Всего по делу были задержаны пятеро граждан Испании
, трое — Марокко
. Столкновения происходили между мигрантами, проживающими в этой местности, местными жителями и прибывшими из других городов представителями ультраправых группировок. МВД Испании сообщило о пресечении попыток проникновения в муниципалитет радикалов из Мурсии
и Аликанте
. В настоящий момент ситуация находится под контролем, на месте остаются силы правопорядка для предотвращения новых столкновений.