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Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем - РИА Новости, 14.07.2025
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09:02 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/indiya-2028942649.html
Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем
Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем - РИА Новости, 14.07.2025
Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем
Отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Пекине с зампредседателя КНР Хань Чжэном. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:02:00+03:00
2025-07-14T09:02:00+03:00
в мире
индия
китай
пекин
субраманиам джайшанкар
хань чжэн
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Пекине с зампредседателя КНР Хань Чжэном. "Наши двусторонние отношения… неуклонно улучшаются со времени встречи премьер-министра (Индии Нарендры) Моди и председателя КНР Си Цзиньпина в Казани в октябре прошлого года… Дальнейшая нормализация наших отношений может привести к взаимовыгодным результатам", - заявил глава МИД Индии, который посещает Китай впервые за последние пять лет. Джайшанкар также отметил, что в данный момент в мире сложилась очень сложная международная ситуация. "Открытый обмен мнениями и перспективами между Индией и Китаем, как соседними странами и крупными экономиками, очень важен", - сказал он в этой связи. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном пограничном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html
https://ria.ru/20250622/indiya-2024510608.html
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в мире, индия, китай, пекин, субраманиам джайшанкар, хань чжэн, си цзиньпин
В мире, Индия, Китай, Пекин, Субраманиам Джайшанкар, Хань Чжэн, Си Цзиньпин
Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем

Джайшанкар: отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Пекине с зампредседателя КНР Хань Чжэном.
"Наши двусторонние отношения… неуклонно улучшаются со времени встречи премьер-министра (Индии Нарендры) Моди и председателя КНР Си Цзиньпина в Казани в октябре прошлого года… Дальнейшая нормализация наших отношений может привести к взаимовыгодным результатам", - заявил глава МИД Индии, который посещает Китай впервые за последние пять лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Джайшанкар также отметил, что в данный момент в мире сложилась очень сложная международная ситуация.
"Открытый обмен мнениями и перспективами между Индией и Китаем, как соседними странами и крупными экономиками, очень важен", - сказал он в этой связи.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном пограничном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов.
В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреИндияКитайПекинСубраманиам ДжайшанкарХань ЧжэнСи Цзиньпин
 
 
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