https://ria.ru/20250714/indiya-2028942649.html

Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем

Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем - РИА Новости, 14.07.2025

Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем

Отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Пекине с зампредседателя КНР Хань Чжэном. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:02:00+03:00

2025-07-14T09:02:00+03:00

2025-07-14T09:02:00+03:00

в мире

индия

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субраманиам джайшанкар

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си цзиньпин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Пекине с зампредседателя КНР Хань Чжэном. "Наши двусторонние отношения… неуклонно улучшаются со времени встречи премьер-министра (Индии Нарендры) Моди и председателя КНР Си Цзиньпина в Казани в октябре прошлого года… Дальнейшая нормализация наших отношений может привести к взаимовыгодным результатам", - заявил глава МИД Индии, который посещает Китай впервые за последние пять лет. Джайшанкар также отметил, что в данный момент в мире сложилась очень сложная международная ситуация. "Открытый обмен мнениями и перспективами между Индией и Китаем, как соседними странами и крупными экономиками, очень важен", - сказал он в этой связи. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном пограничном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.

https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, китай, пекин, субраманиам джайшанкар, хань чжэн, си цзиньпин