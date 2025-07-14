Глава МИД Индии заявил об улучшении отношений с Китаем
Джайшанкар: отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться
© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Пекине с зампредседателя КНР Хань Чжэном.
"Наши двусторонние отношения… неуклонно улучшаются со времени встречи премьер-министра (Индии Нарендры) Моди и председателя КНР Си Цзиньпина в Казани в октябре прошлого года… Дальнейшая нормализация наших отношений может привести к взаимовыгодным результатам", - заявил глава МИД Индии, который посещает Китай впервые за последние пять лет.
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Джайшанкар также отметил, что в данный момент в мире сложилась очень сложная международная ситуация.
"Открытый обмен мнениями и перспективами между Индией и Китаем, как соседними странами и крупными экономиками, очень важен", - сказал он в этой связи.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном пограничном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов.
В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
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