https://ria.ru/20250714/germaniya-2028406173.html

"Осталось шесть лет". Россию ждет новая война

"Осталось шесть лет". Россию ждет новая война - РИА Новости, 14.07.2025

"Осталось шесть лет". Россию ждет новая война

Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией: решили в два с лишним раза увеличить армию, вооружить Литву и создать инфраструктуру для лечения тысяч... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:00:00+03:00

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2025-07-14T08:03:00+03:00

россия

германия

берлин (город)

фридрих мерц

борис писториус

российская академия наук

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией: решили в два с лишним раза увеличить армию, вооружить Литву и создать инфраструктуру для лечения тысяч раненых. Как все это планируют — в материале РИА Новости.Немецкий орелЦель Фридриха Мерца — укрепить обороноспособность и сделать армию сильнейшей в Европе. Канцлер уже выделил на перевооружение бундесвера 100 миллиардов евро и создал специальный фонд в 500 миллиардов для развития инфраструктуры, в том числе военной. Теперь он хочет избавиться от проблемы нехватки личного состава в войсках.Журнал Spiegel получил разработанный министром обороны Писториусом 50-страничный законопроект о восстановлении отмененной в 2011-м воинской повинности. Согласно документу, призывать в армию можно будет лишь при нехватке добровольцев и ухудшении ситуации в сфере безопасности. Что это значит, не уточняется. Так или иначе, Писториус призывает не паниковать. По его словам, служба станет такой популярной, что от желающих умереть за родину не будет отбоя.Судя по опросу Deutschlandtrend от 3 июля, 55% жителей Германии поддерживают возвращение воинской повинности для мужчин и женщин — на десять процентов больше, чем в апреле. Кроме того, 62% уверены, что Берлину нужна сильная армия для готовности к войне. Однако в родной для Писториуса Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не все рады надвигающейся реформе. Так, на последнем партийном съезде социал-демократы призывали расширить добровольную службу, а не мобилизовывать население.Парламент рассмотрит законопроект в августе, а его реализация намечена на начало 2026-го. При этом сам призыв объявят не раньше 2027-го. До тех пор правительство будет улаживать различные бюрократические процедуры и готовить соответствующую инфраструктуру.Ключевым нововведением станут новые правила поиска добровольцев. Все мужчины, достигшие 18 лет, обязаны заполнить анкету с медицинскими данными, женщины — по желанию. Каждый год бундесвер намерен опрашивать не меньше 300 тысяч человек. Лучшие кандидаты смогут пройти медосвидетельствование, но это не обязательно. В то же время человек будет считаться военнообязанным до 25 лет. Эту модель Писториус скопировал у Швеции — там тоже под призыв попадают мужчины и женщины, но служат немногие.Также власти расширят стимулы для прохождения добровольной службы в армии. Любой желающий в возрасте от 18 до 40 лет сможет подписать контракт с Минобороны для прохождения полугодовой службы. При этом новобранцам будут платить не меньше двух тысяч евро в месяц — на 80% больше, чем сейчас.Пока у Берлина хватает ресурсов на подготовку лишь 15 тысяч добровольцев, из которых только треть заключает долгосрочный контракт. Но Писториус надеется, что увеличение военного бюджета позволит содержать 30 тысяч человек. Благодаря всем этим мерам, к 2031-му численность бундесвера должна увеличиться с 181 тысячи до 460 тысяч военных, из которых в резерве будут находиться 260 тысяч.Первые шагиВласти Германии не скрывают, что готовятся к войне. Как сказал генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер, Берлин ждет, что Москва нападет на НАТО в 2029-м.Немцы укрепляют не только свою оборону, но и границы союзников. Так, в мае Мерц и Писториус посетили Вильнюс, чтобы принять участие в официальной церемонии, посвященной началу военного присутствия ФРГ в Литве. Ожидается, что к 2027-му там будут базироваться пять тысяч немецких военных 45-й бронетанковой бригады. Пока же туда въехали только 400 человек. Вильнюс уже разрешил им безвозмездно использовать свою территорию для хранения оружия и боеприпасов.Задача бронетанковой бригады — укрепление восточных рубежей НАТО перед лицом "российской угрозы". Литву выбрали не случайно: это самое слабое звено в системе коллективной безопасности. "Германия готова защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО. Размещение немецкой бригады в Литве — сильный сигнал нашим партнерам и четкий знак любому потенциальному противнику", — заявил Писториус.Кроме того, Германия собирается оборудовать санитарные поезда, чтобы ежедневно вывозить из зоны боевых действий тысячу раненых. По данным Bild, проект будет реализован в ближайшие три года. Для этого переделают старые составы, в каждый поместится 250 человек. Вдоль железных дорог построят полевые госпитали для оказания экстренной помощи.Маски сброшеныЗамдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов уверен, что милитаризация Германии превращает ее во врага России."Процесс был запущен при предыдущем канцлере Олафе Шольце, но Мерц прикладывает к этому еще больше усилий. Так Берлин надеется закрепить за собой политическое лидерство в Европе. Возросшие расходы избирателям объясняют российской угрозой. Соответственно, чем более антироссийскую риторику они используют, тем проще им получить материальные ресурсы для выполнения своего плана. В результате мы получаем возрождение Третьего рейха", — подчеркивает Суслов.По его мнению, у Германии есть экономическая возможность обогнать Францию и Великобританию по степени развития вооруженных сил. Например, Берлин может нарастить внешний долг и провести реиндустриализацию. "Учитывая, что Мерц призывает не бояться Россию, то есть выступает за преодоление страха, который сформировался у немцев после 1945-го, его можно считать открытым врагом России. Он занимается материально-технической и политико-психологической подготовкой страны к войне", — заключает Суслов.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская считает, что правительству Германии вряд ли удастся реализовать свои планы."Нехватка личного состава — одна из главных проблем бундесвера. Писториус предлагает решить ее за счет резервистов. Однако рассылка анкет для поиска добровольцев вряд ли станет действенным механизмом пополнения армии. К тому же, даже если человек отслужит полгода, потом он вернется к обычной жизни. Подавляющее большинство вряд ли захочет подписывать долгосрочный контракт", — поясняет она.Эксперт полагает, что Писториус специально выбрал наименее затратный способ пополнить войска. К 2031-му Германия физически не успеет развить инфраструктуру, с помощью которой можно обеспечивать армию в 480 тысяч человек. Но если большинство будет в резерве, задача сильно упростится.Впрочем, нарастить численность войск до почти полумиллиона у Берлина тоже вряд ли получится. По оценке Хорольской, после реформы бундесвер может получать в лучшем случае до десяти тысяч военных в год. Таким образом, к 2031-му армия с учетом резервистов увеличится с 181 до 230 тысяч человек.

https://ria.ru/20250605/germaniya-2020865728.html

https://ria.ru/20250613/nato-2022060341.html

россия

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, берлин (город), фридрих мерц, борис писториус, российская академия наук