https://ria.ru/20250714/fosagro-2029000183.html

Сенаторы ознакомились с работой Череповецкого комплекса "ФосАгро"

Сенаторы ознакомились с работой Череповецкого комплекса "ФосАгро" - РИА Новости, 14.07.2025

Сенаторы ознакомились с работой Череповецкого комплекса "ФосАгро"

Представители Совета Федерации посетили Череповецкий комплекс "ФосАгро" в рамках проекта "Социальный маршрут. Мобильный сенатор", они ознакомились с ключевыми... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:02:00+03:00

2025-07-14T13:02:00+03:00

2025-07-14T13:02:00+03:00

фосагро

совет федерации рф

сергей жестянников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930151380_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_4dfcdcf1802c536aab4e61c8a1d7e930.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Представители Совета Федерации посетили Череповецкий комплекс "ФосАгро" в рамках проекта "Социальный маршрут. Мобильный сенатор", они ознакомились с ключевыми проектами предприятия по поддержке работников и членов их семей, сообщает пресс-служба группы компаний. Гости посетили производственные и социальные объекты предприятия, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс, заводскую столовую и корпоративный музей – интерактивно-познавательный центр "Зеленая планета". Именно в корпоративном музее прошел круглый стол по вопросам социальной политики Вологодской области, в котором приняли участие члены Совета Федерации, делегация членов правительства Вологодской области, возглавляемая первым заместителем губернатора Вологодчины Сергеем Жестянниковым, и руководители компании "ФосАгро". Участники круглого стола обсудили комплекс мер по поддержке семей и материнства, подробно остановились на социальных инициативах крупного бизнеса на примере компании "ФосАгро". Как подчеркнул генеральный директор ПАО "ФосАгро" Александр Гильгенберг, поддержка своих сотрудников, членов их семей, ветеранов и всех жителей регионов присутствия всегда была и остается безусловным приоритетом. Год от года компания расширяет масштабы этой работы, развивая соответствующую инфраструктуру и предлагая все новые инструменты и проекты, направленные на заботу о человеке труда. "Наша задача – не только обеспечивать высокие производственные показатели, но и заботиться о здоровье наших сотрудников, как физическом, так и духовном. На каждом предприятии построены современные спорткомплексы, бассейны, тренажерные залы. Компания развивает санатории и базы отдыха, материально-техническую базу учреждений здравоохранения в регионах присутствия “ФосАгро”, проводит специализированные обследования состояния здоровья сотрудников", – отметил Гильгенберг, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что надежной базой для этой работы служит социальный пакет, в рамках которого организуется летний отдых детей и членов семей сотрудников, строится корпоративное жилье. Средняя заработная плата на предприятиях группы за три года увеличилась на 67%, достигнув 183,7 тысячи рублей в 2024 году. Большое внимание также уделяется вопросам культурного и духовного развития. Именно поэтому компания возродила дореволюционную традицию строительства заводских храмов. Во всех городах присутствия в непосредственной близости от предприятий, а также мест отдыха работников построены 14 церквей и часовен, куда сотрудники могут прийти в свободное время, чтобы подумать о сокровенном, привести своих детей и прикоснуться к православным святыням. Ключевая социальная программа компании – "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Она нацелена на поддержку детского спорта, в том числе повышение его доступности, образования, патриотического воспитания. Программе уже более 20 лет, и за это время школу ДРОЗДа прошли уже свыше 100 тысяч ребят. Члены Совета Федерации побывали на тренировке секции ДРОЗД по самбо, которой руководил Заслуженный тренер России, президент программы ДРОЗД и Центра спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта Ренат Лайшев. "Важно, чтобы как можно больше детей в нашей стране могли бесплатно заниматься спортом, расти здоровыми и счастливыми. Это задача государственного масштаба. И “ФосАгро” успешно участвует в ее решении уже более двух десятков лет, развивая в регионах своего присутствия социальный проект "Детям России – образование, здоровье и духовность". В его основу легли проверенные временем, лучшие советские практики, и уникальный опыт центра образования "Самбо-70". Это позволило ДРОЗДу органично объединить спорт, дополнительное образование, патриотическое и духовное воспитание", – подчеркнул Лайшев. Президент программы также отметил, что на данный момент в спортивных секциях и творческих студиях ДРОЗДа бесплатно занимаются более 8,5 тысячи детей. Направления благотворительных инициатив компании, объемность комплекса мер по социальной защите трудящихся и членов их семей, получили высокую оценку членов Совета Федерации. "Наш проект “Социальный маршрут. Мобильный сенатор” реализуется уже третий год. Цель – за короткое время на автомобильном транспорте посетить как можно больше субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в каждом регионе. Мы встречаемся с жителями, представителями исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообществом городов. Впечатления становятся базой при работе над будущими законами. Мы увидели, что у “ФосАгро” есть много интересных инициатив и целый комплекс мер социальной поддержки как сотрудников, так и жителей региона. Важно, что сотрудники компании отчетливо понимают, что они работают на благо своего региона, и компания вкладывает средства в развитие их территорий. Примечательно, что накануне визита программа “Детям России – образование, здоровье и духовность” вышел за пределы орбиты компании и обосновался в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Воронежской и Калининградской областях. Я считаю, что это замечательный проект, и уверен, что он будет тиражироваться на всей территории России!" – отметил член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель законодательного органа власти Волгоградской области Сергей Горняков, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250704/sterkin-2027275642.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фосагро, совет федерации рф, сергей жестянников