Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу
Премьер Чехии Фиала: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 14 июл - РИА Новости. Объявленное президентом США Дональдом Трампом намерение ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из стран-участниц Евросоюза не пойдет на пользу ни одной из сторон, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Петр Фиала.
В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения.
По словам Фиалы, Европа должна быть готова к неутешительному итогу переговоров с США по пошлинам, но в то же время продолжать стремиться к достижению приемлемого соглашения с Соединенными Штатами. Премьер полагает, что все еще существует возможность для достижения такого соглашения, которое принесет пользу как Евросоюзу, так и Штатам. Он добавил, что влияние новых пошлин на чешскую экономику может составить порядка нескольких десятых от 1% ВВП в зависимости от конкретной формы пошлин.
Фиала рассматривает письма Трампа как часть переговорной тактики. Он также сообщил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные дни рассказала ему о ходе переговоров с США и возможных дальнейших шагах ЕК.
"В Европе существует четкий консенсус, что мы должны быть готовы к плохому исходу переговоров, но в любом случае мы должны попытаться достичь хорошего соглашения. Шанс все еще есть", - подчеркнул премьер.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.