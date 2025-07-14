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Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу - РИА Новости, 14.07.2025
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16:43 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/fiala-2029058223.html
Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу
Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу - РИА Новости, 14.07.2025
Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу
Объявленное президентом США Дональдом Трампом намерение ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из стран-участниц Евросоюза не пойдет на пользу ни... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:43:00+03:00
2025-07-14T16:43:00+03:00
дональд трамп
петр фиала
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
сша
чехия
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ПРАГА, 14 июл - РИА Новости. Объявленное президентом США Дональдом Трампом намерение ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из стран-участниц Евросоюза не пойдет на пользу ни одной из сторон, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Петр Фиала. В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения. "Введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин в отношении товаров из Евросоюза не пойдет на пользу ни ЕС, ни Чехии. Как сторонник свободной торговли и беспошлинных зон, я считаю, что это не пойдёт на пользу и США", - сказал премьер, слова которого приводит агентство ЧТК. По словам Фиалы, Европа должна быть готова к неутешительному итогу переговоров с США по пошлинам, но в то же время продолжать стремиться к достижению приемлемого соглашения с Соединенными Штатами. Премьер полагает, что все еще существует возможность для достижения такого соглашения, которое принесет пользу как Евросоюзу, так и Штатам. Он добавил, что влияние новых пошлин на чешскую экономику может составить порядка нескольких десятых от 1% ВВП в зависимости от конкретной формы пошлин. Фиала рассматривает письма Трампа как часть переговорной тактики. Он также сообщил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные дни рассказала ему о ходе переговоров с США и возможных дальнейших шагах ЕК. "В Европе существует четкий консенсус, что мы должны быть готовы к плохому исходу переговоров, но в любом случае мы должны попытаться достичь хорошего соглашения. Шанс все еще есть", - подчеркнул премьер. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
https://ria.ru/20250714/poshliny-2029000038.html
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сша
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дональд трамп, петр фиала, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, сша, чехия, европа, в мире
Дональд Трамп, Петр Фиала, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Чехия, Европа, В мире
Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу

Премьер Чехии Фиала: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 14 июл - РИА Новости. Объявленное президентом США Дональдом Трампом намерение ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из стран-участниц Евросоюза не пойдет на пользу ни одной из сторон, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Петр Фиала.
В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения.
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Министр внешней торговли Швеции считает, что от пошлин США проиграют все
Вчера, 13:02
"Введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин в отношении товаров из Евросоюза не пойдет на пользу ни ЕС, ни Чехии. Как сторонник свободной торговли и беспошлинных зон, я считаю, что это не пойдёт на пользу и США", - сказал премьер, слова которого приводит агентство ЧТК.
По словам Фиалы, Европа должна быть готова к неутешительному итогу переговоров с США по пошлинам, но в то же время продолжать стремиться к достижению приемлемого соглашения с Соединенными Штатами. Премьер полагает, что все еще существует возможность для достижения такого соглашения, которое принесет пользу как Евросоюзу, так и Штатам. Он добавил, что влияние новых пошлин на чешскую экономику может составить порядка нескольких десятых от 1% ВВП в зависимости от конкретной формы пошлин.
Фиала рассматривает письма Трампа как часть переговорной тактики. Он также сообщил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные дни рассказала ему о ходе переговоров с США и возможных дальнейших шагах ЕК.
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13 июля, 21:46
"В Европе существует четкий консенсус, что мы должны быть готовы к плохому исходу переговоров, но в любом случае мы должны попытаться достичь хорошего соглашения. Шанс все еще есть", - подчеркнул премьер.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза
Вчера, 11:47
 
Дональд ТрампПетр ФиалаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортСШАЧехияЕвропаВ мире
 
 
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