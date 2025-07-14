https://ria.ru/20250714/fiala-2029058223.html

Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу

Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу - РИА Новости, 14.07.2025

Премьер Чехии: введение пошлин США против ЕС никому не пойдет на пользу

Объявленное президентом США Дональдом Трампом намерение ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из стран-участниц Евросоюза не пойдет на пользу ни... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:43:00+03:00

2025-07-14T16:43:00+03:00

2025-07-14T16:43:00+03:00

дональд трамп

петр фиала

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ПРАГА, 14 июл - РИА Новости. Объявленное президентом США Дональдом Трампом намерение ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из стран-участниц Евросоюза не пойдет на пользу ни одной из сторон, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Петр Фиала. В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения. "Введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин в отношении товаров из Евросоюза не пойдет на пользу ни ЕС, ни Чехии. Как сторонник свободной торговли и беспошлинных зон, я считаю, что это не пойдёт на пользу и США", - сказал премьер, слова которого приводит агентство ЧТК. По словам Фиалы, Европа должна быть готова к неутешительному итогу переговоров с США по пошлинам, но в то же время продолжать стремиться к достижению приемлемого соглашения с Соединенными Штатами. Премьер полагает, что все еще существует возможность для достижения такого соглашения, которое принесет пользу как Евросоюзу, так и Штатам. Он добавил, что влияние новых пошлин на чешскую экономику может составить порядка нескольких десятых от 1% ВВП в зависимости от конкретной формы пошлин. Фиала рассматривает письма Трампа как часть переговорной тактики. Он также сообщил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные дни рассказала ему о ходе переговоров с США и возможных дальнейших шагах ЕК. "В Европе существует четкий консенсус, что мы должны быть готовы к плохому исходу переговоров, но в любом случае мы должны попытаться достичь хорошего соглашения. Шанс все еще есть", - подчеркнул премьер. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

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https://ria.ru/20250713/kantsler-2028905894.html

https://ria.ru/20250714/evrosoyuz-2028977499.html

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