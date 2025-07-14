https://ria.ru/20250714/erevan-2028963116.html

Переселенцы из Карабаха собрались в центре Еревана на акцию протеста

Переселенцы из Карабаха собрались в центре Еревана на акцию протеста - РИА Новости, 14.07.2025

Переселенцы из Карабаха собрались в центре Еревана на акцию протеста

Переселенцы из Нагорного Карабаха собираются у здания правительства Армении в центре Еревана на акцию протеста с требованием защиты своих прав, передает... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:45:00+03:00

2025-07-14T10:45:00+03:00

2025-07-14T11:03:00+03:00

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ЕРЕВАН, 14июл - РИА Новости. Переселенцы из Нагорного Карабаха собираются у здания правительства Армении в центре Еревана на акцию протеста с требованием защиты своих прав, передает корреспондент РИА Новости. С 12 июля совет по защите прав арцахцев проводит сидячую демонстрацию на площади Свободы в Ереване. Ее участники требуют защитить права переселенцев из Карабаха, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные жилищные проблемы, реализовать программы содействия, пресечь отток карабахских армян из Армении. "Наша главная задача - пресечь отток арцахцев из Армении, обеспечить им здесь достойную жизнь", - заявил журналистам один из организаторов акции Анастас Испаелян. По его словам, пока проблемы карабахцев не будут решены, такие акции будут периодически повторяться. Собравшиеся просят одного из вице-премьеров Армении выйти к участникам акции и выслушать их. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

https://ria.ru/20250712/miting-2028802742.html

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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, преследование карапетяна в армении , ереван