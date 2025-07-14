Переселенцы из Карабаха собрались в центре Еревана на акцию протеста
Переселенцы из Карабаха собираются у правительства Армении на акцию протеста
© SputnikКарабахцы проводят акцию перед зданием правительства Армении. 14 июля 2025
© Sputnik
Карабахцы проводят акцию перед зданием правительства Армении. 14 июля 2025
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ЕРЕВАН, 14июл - РИА Новости. Переселенцы из Нагорного Карабаха собираются у здания правительства Армении в центре Еревана на акцию протеста с требованием защиты своих прав, передает корреспондент РИА Новости.
С 12 июля совет по защите прав арцахцев проводит сидячую демонстрацию на площади Свободы в Ереване. Ее участники требуют защитить права переселенцев из Карабаха, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные жилищные проблемы, реализовать программы содействия, пресечь отток карабахских армян из Армении.
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"Наша главная задача - пресечь отток арцахцев из Армении, обеспечить им здесь достойную жизнь", - заявил журналистам один из организаторов акции Анастас Испаелян. По его словам, пока проблемы карабахцев не будут решены, такие акции будут периодически повторяться.
Собравшиеся просят одного из вице-премьеров Армении выйти к участникам акции и выслушать их.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.