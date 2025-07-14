https://ria.ru/20250714/draka-2028934922.html

В Якутии произошла драка между вахтовиками и местными жителями

В Якутии произошла драка между вахтовиками и местными жителями - РИА Новости, 14.07.2025

В Якутии произошла драка между вахтовиками и местными жителями

Драка между вахтовиками и местными жителями в Якутии привела к гибели одного уроженца Бурятии, заведено уголовное дело, виновный задержан, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:36:00+03:00

2025-07-14T07:36:00+03:00

2025-07-14T07:36:00+03:00

происшествия

республика бурятия

ленск

ленский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Драка между вахтовиками и местными жителями в Якутии привела к гибели одного уроженца Бурятии, заведено уголовное дело, виновный задержан, сообщает пресс-служба МВД России по региону. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье ночью. Жители сообщили о драке между группой мужчин по улице Пролетарской города Ленск. Установлено, что конфликт между компаниями вахтовых работников и местных жителей произошел в кафе "Север". Все участники массовой драки были пьяны. "К сожалению, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть 45-летнего уроженца Республики Бурятия, который находился в Ленском районе Якутии на вахте... установлены все участники инцидента, в том числе задержан ранее не судимый 27-летний житель города Ленск... возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе. Задержанный доставлен в изолятор временного содержания отдела МВД России по Ленскому району. "По информации Центральной районной больницы, остальные участники драки за медицинской помощью не обращались", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20250705/draka-2027368367.html

https://ria.ru/20250527/draka-2019262099.html

республика бурятия

ленск

ленский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика бурятия, ленск, ленский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)