https://ria.ru/20250714/draka-2028934922.html
В Якутии произошла драка между вахтовиками и местными жителями
В Якутии произошла драка между вахтовиками и местными жителями - РИА Новости, 14.07.2025
В Якутии произошла драка между вахтовиками и местными жителями
Драка между вахтовиками и местными жителями в Якутии привела к гибели одного уроженца Бурятии, заведено уголовное дело, виновный задержан, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:36:00+03:00
2025-07-14T07:36:00+03:00
2025-07-14T07:36:00+03:00
происшествия
республика бурятия
ленск
ленский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Драка между вахтовиками и местными жителями в Якутии привела к гибели одного уроженца Бурятии, заведено уголовное дело, виновный задержан, сообщает пресс-служба МВД России по региону. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье ночью. Жители сообщили о драке между группой мужчин по улице Пролетарской города Ленск. Установлено, что конфликт между компаниями вахтовых работников и местных жителей произошел в кафе "Север". Все участники массовой драки были пьяны. "К сожалению, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть 45-летнего уроженца Республики Бурятия, который находился в Ленском районе Якутии на вахте... установлены все участники инцидента, в том числе задержан ранее не судимый 27-летний житель города Ленск... возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе. Задержанный доставлен в изолятор временного содержания отдела МВД России по Ленскому району. "По информации Центральной районной больницы, остальные участники драки за медицинской помощью не обращались", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20250705/draka-2027368367.html
https://ria.ru/20250527/draka-2019262099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, ленск, ленский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Бурятия, Ленск, Ленский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутии произошла драка между вахтовиками и местными жителями
В Якутии в драке между вахтовиками и местными жителями погиб уроженец Бурятии