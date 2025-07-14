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Украинский депутат объявил голодовку на время визита Келлога
Украинский депутат объявил голодовку на время визита Келлога - РИА Новости, 14.07.2025
Украинский депутат объявил голодовку на время визита Келлога
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что на период визита спецпосланника американского президента... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:41:00+03:00
2025-07-14T23:41:00+03:00
2025-07-14T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что на период визита спецпосланника американского президента Кита Келлога в Киев объявляет голодовку для привлечения внимания Белого дома к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее в понедельник сообщил, что на Украину прибыл с визитом спецпосланник американского президента Кит Келлог. Украинский телеканал "Новости.Live" ранее сообщал, что Келлог пробудет на Украине неделю. "На период визита генерала Келлога на Украину я объявляю голодовку. Цель - привлечь внимание администрации Белого дома к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных на Украине. Это действие направлено на то, чтобы добиться от США внимания к вопросу, который стал краеугольным камнем систематического нарушения прав человека на Украине", - написал Дубинский в Telegram-канале. Он добавил, что это один из способов донести президенту США Дональду Трампу и его команде всю правду, происходящую на Украине. "Обязан использовать все возможные механизмы для донесения правды до Дональда Трампа и его команды, доступ к которой Зеленский всеми силами перекрывает", - подчеркнул депутат.
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В мире, Украина, США, Киев, Кит Келлог, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Украинский депутат объявил голодовку на время визита Келлога
Депутат Рады Дубинский объявил голодовку в связи с визитом Келлога на Украину