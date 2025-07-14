Датский остров Борнхольм используют как форпост НАТО, заявил посол
Посол Барбин: Борнхольм используют как форпост НАТО на Балтике против России
Борнхольм, Дания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Датский остров Борнхольм все чаще используют как форпост НАТО на Балтике против России, его милитаризация проводится под предлогом якобы угрозы со стороны РФ, хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Милитаризация Борнхольма осуществляется сегодня под фальшивым предлогом необходимости защиты острова от "российской угрозы", хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании. Борнхольм стал все чаще использоваться как форпост НАТО на Балтике против России", - сказал глава дипмиссии.
Посол отметил, что даже в годы холодной войны остров не был местом для военных приготовлений и способствовал стабильности в районе Балтийского моря. По словам Барбина, сейчас к патрулированию воздушного пространства Борнхольма привлекаются самолеты альянса.
"В его воздушном пространстве укрывались от перехвата российскими истребителями американские стратегические бомбардировщики, совершавшие полеты в направлении Санкт-Петербурга и Калининграда", - добавил глава дипмиссии.
Посол также указал на то, что на Борнхольме регулярно проводятся совместные с США учения, в том числе по развертыванию РСЗО HIMARS. На учениях в 2023 и 2024 годах была отработана переброска по воздуху и развертывание контейнерных пусковых установок Mk.70 мобильного ракетного комплекса Typhon. По словам посла, эти установки приспособлены к стрельбе ракетами разных типов, в том числе крылатыми ракетами наземного базирования "Томагавк", которые могут быть оснащены ядерными боевыми частями.
"Дания предоставила территорию Борнхольма для таких провокационных военных мероприятий в условиях действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе", - указал глава дипмиссии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.