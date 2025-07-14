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Датский остров Борнхольм используют как форпост НАТО, заявил посол - РИА Новости, 14.07.2025
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06:08 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/daniya-2028930355.html
Датский остров Борнхольм используют как форпост НАТО, заявил посол
Датский остров Борнхольм используют как форпост НАТО, заявил посол - РИА Новости, 14.07.2025
Датский остров Борнхольм используют как форпост НАТО, заявил посол
Датский остров Борнхольм все чаще используют как форпост НАТО на Балтике против России, его милитаризация проводится под предлогом якобы угрозы со стороны РФ,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:08:00+03:00
2025-07-14T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Датский остров Борнхольм все чаще используют как форпост НАТО на Балтике против России, его милитаризация проводится под предлогом якобы угрозы со стороны РФ, хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Милитаризация Борнхольма осуществляется сегодня под фальшивым предлогом необходимости защиты острова от "российской угрозы", хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании. Борнхольм стал все чаще использоваться как форпост НАТО на Балтике против России", - сказал глава дипмиссии. Посол отметил, что даже в годы холодной войны остров не был местом для военных приготовлений и способствовал стабильности в районе Балтийского моря. По словам Барбина, сейчас к патрулированию воздушного пространства Борнхольма привлекаются самолеты альянса. "В его воздушном пространстве укрывались от перехвата российскими истребителями американские стратегические бомбардировщики, совершавшие полеты в направлении Санкт-Петербурга и Калининграда", - добавил глава дипмиссии. Посол также указал на то, что на Борнхольме регулярно проводятся совместные с США учения, в том числе по развертыванию РСЗО HIMARS. На учениях в 2023 и 2024 годах была отработана переброска по воздуху и развертывание контейнерных пусковых установок Mk.70 мобильного ракетного комплекса Typhon. По словам посла, эти установки приспособлены к стрельбе ракетами разных типов, в том числе крылатыми ракетами наземного базирования "Томагавк", которые могут быть оснащены ядерными боевыми частями. "Дания предоставила территорию Борнхольма для таких провокационных военных мероприятий в условиях действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе", - указал глава дипмиссии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250713/posol-2028871109.html
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россия, дания, москва, владимир барбин, нато, в мире
Россия, Дания, Москва, Владимир Барбин, НАТО, В мире
Датский остров Борнхольм используют как форпост НАТО, заявил посол

Посол Барбин: Борнхольм используют как форпост НАТО на Балтике против России

CC BY-SA 3.0 / Lilly M / WybrzeżeБорнхольм, Дания
Борнхольм, Дания - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Lilly M / Wybrzeże
Борнхольм, Дания. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Датский остров Борнхольм все чаще используют как форпост НАТО на Балтике против России, его милитаризация проводится под предлогом якобы угрозы со стороны РФ, хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Милитаризация Борнхольма осуществляется сегодня под фальшивым предлогом необходимости защиты острова от "российской угрозы", хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании. Борнхольм стал все чаще использоваться как форпост НАТО на Балтике против России", - сказал глава дипмиссии.
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Вчера, 15:14
Посол отметил, что даже в годы холодной войны остров не был местом для военных приготовлений и способствовал стабильности в районе Балтийского моря. По словам Барбина, сейчас к патрулированию воздушного пространства Борнхольма привлекаются самолеты альянса.
"В его воздушном пространстве укрывались от перехвата российскими истребителями американские стратегические бомбардировщики, совершавшие полеты в направлении Санкт-Петербурга и Калининграда", - добавил глава дипмиссии.
Посол также указал на то, что на Борнхольме регулярно проводятся совместные с США учения, в том числе по развертыванию РСЗО HIMARS. На учениях в 2023 и 2024 годах была отработана переброска по воздуху и развертывание контейнерных пусковых установок Mk.70 мобильного ракетного комплекса Typhon. По словам посла, эти установки приспособлены к стрельбе ракетами разных типов, в том числе крылатыми ракетами наземного базирования "Томагавк", которые могут быть оснащены ядерными боевыми частями.
"Дания предоставила территорию Борнхольма для таких провокационных военных мероприятий в условиях действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе", - указал глава дипмиссии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Дания хочет нарастить силы НАТО в Балтийском море, заявил посол России
12 июля, 03:21
 
РоссияДанияМоскваВладимир БарбинНАТОВ мире
 
 
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