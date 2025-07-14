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В Дагестане число отравившихся водой достигло 450 человек - РИА Новости, 14.07.2025
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15:45 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/dagestan-2029039163.html
В Дагестане число отравившихся водой достигло 450 человек
В Дагестане число отравившихся водой достигло 450 человек - РИА Новости, 14.07.2025
В Дагестане число отравившихся водой достигло 450 человек
Число зарегистрированных случаев отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 450, среди заболевших 422 ребенка, сообщила пресс-служба минздрава РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:45:00+03:00
2025-07-14T15:45:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
магарамкентский район
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 450, среди заболевших 422 ребенка, сообщила пресс-служба минздрава региона. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан и арестован директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". "Всего зарегистрировано 450 случаев заболевания кишечной инфекцией, 422 из которых дети. Тяжелых случаев болезни не было", – говорится в сообщении. По данным министерства, 109 пациентов уже выписали после лечения кишечной инфекции в районной больнице. На стационарном лечении остаются 30 отравившихся, из них 24 ребенка.
https://ria.ru/20250713/khlor-2028902457.html
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магарамкентский район
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происшествия, здоровье - общество, магарамкентский район, республика дагестан, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане число отравившихся водой достигло 450 человек

Число отравившихся водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 450 человек

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 450, среди заболевших 422 ребенка, сообщила пресс-служба минздрава региона.
В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан и арестован директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".
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"Всего зарегистрировано 450 случаев заболевания кишечной инфекцией, 422 из которых дети. Тяжелых случаев болезни не было", – говорится в сообщении.
По данным министерства, 109 пациентов уже выписали после лечения кишечной инфекции в районной больнице. На стационарном лечении остаются 30 отравившихся, из них 24 ребенка.
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