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Guardian узнала о разногласиях в военных кругах США по поводу AUKUS - РИА Новости, 14.07.2025
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16:31 14.07.2025 (обновлено: 16:46 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/aukus-2029054628.html
Guardian узнала о разногласиях в военных кругах США по поводу AUKUS
Guardian узнала о разногласиях в военных кругах США по поводу AUKUS - РИА Новости, 14.07.2025
Guardian узнала о разногласиях в военных кругах США по поводу AUKUS
В военных кругах США существуют серьезные разногласия относительно альянса AUKUS, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного американского... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:31:00+03:00
2025-07-14T16:46:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В военных кругах США существуют серьезные разногласия относительно альянса AUKUS, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что ведомство пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа. "Элбридж Колби (замминистра обороны США по политическим вопросам - ред.) во многом придерживается умеренной позиции в отношении AUKUS. Есть очень влиятельные и важные заинтересованные лица, которые в частном порядке выражают очень серьёзные опасения (в отношении AUKUS - ред.)", - цитирует газета источник. Он добавил, что начатая Вашингтоном проверка продлится больше ожидаемых 30 дней. При этом, как отметил чиновник, существенное увеличение расходов Австралии на оборону "вполне оправдано". Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре. Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления - "Столп 1" и "Столп 2". Первое направление касается создания австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Второй компонент касается развития комплекса технологий и включает в себя подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
https://ria.ru/20250622/indiya-2024510608.html
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в мире, сша, австралия, дональд трамп, aukus, министерство обороны сша
В мире, США, Австралия, Дональд Трамп, AUKUS, Министерство обороны США
Guardian узнала о разногласиях в военных кругах США по поводу AUKUS

Guardian: в военных кругах США существуют серьезные разногласия по альянсу AUKUS

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В военных кругах США существуют серьезные разногласия относительно альянса AUKUS, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что ведомство пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа.
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"Элбридж Колби (замминистра обороны США по политическим вопросам - ред.) во многом придерживается умеренной позиции в отношении AUKUS. Есть очень влиятельные и важные заинтересованные лица, которые в частном порядке выражают очень серьёзные опасения (в отношении AUKUS - ред.)", - цитирует газета источник.
Он добавил, что начатая Вашингтоном проверка продлится больше ожидаемых 30 дней.
При этом, как отметил чиновник, существенное увеличение расходов Австралии на оборону "вполне оправдано".
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре.
Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления - "Столп 1" и "Столп 2". Первое направление касается создания австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Второй компонент касается развития комплекса технологий и включает в себя подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
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