https://ria.ru/20250714/astrahan-2028945031.html

В Астрахани завершили расследование дела о гибели пяти детей при пожаре

В Астрахани завершили расследование дела о гибели пяти детей при пожаре - РИА Новости, 14.07.2025

В Астрахани завершили расследование дела о гибели пяти детей при пожаре

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:24:00+03:00

2025-07-14T09:24:00+03:00

2025-07-14T09:28:00+03:00

происшествия

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в гибели пятерых детей на пожаре по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении. Пожар произошел ночью 20 апреля в частном доме на улице Ольховской в Астрахани из-за короткого замыкания электропроводки. Погибли пять детей от 4 до 11 лет. Их мать отсутствовала дома. Следователи установили, что на момент пожара женщина находилась в гостях в состоянии алкогольного опьянения. Четверо погибших были детьми астраханки, двое из которых приемные, а также сын ее знакомой. Еще одному ребенку удалось спастись. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении ведущего специалиста центра социальной поддержки населения Советского района Астрахани. Ее подозревают в служебном подлоге и халатности.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, астрахань, россия, астраханская область