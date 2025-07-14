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В Астрахани завершили расследование дела о гибели пяти детей при пожаре - РИА Новости, 14.07.2025
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09:24 14.07.2025 (обновлено: 09:28 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/astrahan-2028945031.html
В Астрахани завершили расследование дела о гибели пяти детей при пожаре
В Астрахани завершили расследование дела о гибели пяти детей при пожаре - РИА Новости, 14.07.2025
В Астрахани завершили расследование дела о гибели пяти детей при пожаре
Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:24:00+03:00
2025-07-14T09:28:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. "Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в гибели пятерых детей на пожаре по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении. Пожар произошел ночью 20 апреля в частном доме на улице Ольховской в Астрахани из-за короткого замыкания электропроводки. Погибли пять детей от 4 до 11 лет. Их мать отсутствовала дома. Следователи установили, что на момент пожара женщина находилась в гостях в состоянии алкогольного опьянения. Четверо погибших были детьми астраханки, двое из которых приемные, а также сын ее знакомой. Еще одному ребенку удалось спастись. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении ведущего специалиста центра социальной поддержки населения Советского района Астрахани. Ее подозревают в служебном подлоге и халатности.
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
В Астрахани завершили расследование дела о гибели пяти детей при пожаре

СК завершил расследование дела о гибели 5 детей при пожаре в доме в Астрахани

© Фото : СУ СК России по Астраханской области/TelegramПоследствия пожара на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани
Последствия пожара на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : СУ СК России по Астраханской области/Telegram
Последствия пожара на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в гибели пятерых детей на пожаре по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
Пожар произошел ночью 20 апреля в частном доме на улице Ольховской в Астрахани из-за короткого замыкания электропроводки. Погибли пять детей от 4 до 11 лет. Их мать отсутствовала дома.
Следователи установили, что на момент пожара женщина находилась в гостях в состоянии алкогольного опьянения. Четверо погибших были детьми астраханки, двое из которых приемные, а также сын ее знакомой. Еще одному ребенку удалось спастись.
Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении ведущего специалиста центра социальной поддержки населения Советского района Астрахани. Ее подозревают в служебном подлоге и халатности.
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