https://ria.ru/20250420/pozhar-2012346170.html

В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме

В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.04.2025

В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме

Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:26:00+03:00

2025-04-20T06:26:00+03:00

2025-04-20T06:26:00+03:00

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области в Telegram-канале. Установлено, что в два часа ночи воскресенья по местному времени (01.00 мск) произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе города Астрахани. "Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре", - говорится ведомства. В следующем сообщении добавляется, что обнаружено тело пятого ребенка. Как пишет ведомство, погибшим было от 4 до 11 лет, их мать отсутствовала дома. Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html

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астрахань

россия

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)