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В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.04.2025
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06:26 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012346170.html
В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме
В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.04.2025
В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме
Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:26:00+03:00
2025-04-20T06:26:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области в Telegram-канале. Установлено, что в два часа ночи воскресенья по местному времени (01.00 мск) произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе города Астрахани. "Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре", - говорится ведомства. В следующем сообщении добавляется, что обнаружено тело пятого ребенка. Как пишет ведомство, погибшим было от 4 до 11 лет, их мать отсутствовала дома. Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме

В Астрахани пять детей в возрасте от четырех до 11 лет погибли при пожаре в доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области в Telegram-канале.
Установлено, что в два часа ночи воскресенья по местному времени (01.00 мск) произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе города Астрахани.
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"Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре", - говорится ведомства. В следующем сообщении добавляется, что обнаружено тело пятого ребенка.
Как пишет ведомство, погибшим было от 4 до 11 лет, их мать отсутствовала дома.
Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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