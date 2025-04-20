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В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме
В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.04.2025
В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме
Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:26:00+03:00
2025-04-20T06:26:00+03:00
2025-04-20T06:26:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области в Telegram-канале. Установлено, что в два часа ночи воскресенья по местному времени (01.00 мск) произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе города Астрахани. "Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре", - говорится ведомства. В следующем сообщении добавляется, что обнаружено тело пятого ребенка. Как пишет ведомство, погибшим было от 4 до 11 лет, их мать отсутствовала дома. Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме
В Астрахани пять детей в возрасте от четырех до 11 лет погибли при пожаре в доме