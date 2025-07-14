https://ria.ru/20250714/akunin-2029013085.html
В уголовном деле Акунина* упомянули пранк Вована и Лексуса
В уголовном деле Акунина* упомянули пранк Вована и Лексуса - РИА Новости, 14.07.2025
В уголовном деле Акунина* упомянули пранк Вована и Лексуса
В уголовном деле писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иностранным агентом) упоминается розыгрыш над ним пранкерами... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:10:00+03:00
2025-07-14T14:10:00+03:00
2025-07-14T14:10:00+03:00
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
вооруженные силы украины
россия
общество
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В уголовном деле писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иностранным агентом) упоминается розыгрыш над ним пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), следует из показаний свидетелей, оглашенных во 2-м Западном военном суде. Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Акунин*, общаясь по видеосвязи с двумя людьми, совершил активные действия, чтобы склонить их к участию в насильственном изменении конституционного строя РФ. С кем он говорил – не уточнялось. "Эти пранкеры (Вован и Лексус – ред.) представились от имени Зеленского. Он (Акунин* – ред.) им заявил, что даже согласен финансировать военные действия - ВСУ именно, не со стороны России, а именно Украины", - сказала свидетельница. Женщина заявила, что Акунин* в ходе разговора негативно высказывался в адрес президента России. Она уточнила, что лично с обвиняемым не знакома. Сегодня военный суд приступил к заочному рассмотрению дела Акунина* по существу. Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины, россия, общество, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Вооруженные силы Украины, Россия, Общество, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
В уголовном деле Акунина* упомянули пранк Вована и Лексуса
Пранк Вована и Лексуса упомянут в уголовном деле писателя Акунина
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В уголовном деле писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иностранным агентом) упоминается розыгрыш над ним пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), следует из показаний свидетелей, оглашенных во 2-м Западном военном суде.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Акунин*, общаясь по видеосвязи с двумя людьми, совершил активные действия, чтобы склонить их к участию в насильственном изменении конституционного строя РФ
. С кем он говорил – не уточнялось.
"Эти пранкеры (Вован и Лексус – ред.) представились от имени Зеленского. Он (Акунин* – ред.) им заявил, что даже согласен финансировать военные действия - ВСУ
именно, не со стороны России, а именно Украины", - сказала свидетельница.
Женщина заявила, что Акунин* в ходе разговора негативно высказывался в адрес президента России. Она уточнила, что лично с обвиняемым не знакома.
Сегодня военный суд приступил к заочному рассмотрению дела Акунина* по существу.
Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.