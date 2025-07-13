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Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ - РИА Новости, 13.07.2025
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19:08 13.07.2025 (обновлено: 20:06 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/zoloto-2028893875.html
Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ
Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ - РИА Новости, 13.07.2025
Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T19:08:00+03:00
2025-07-13T20:06:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в пресс-службе МГУ. &quot;В воскресенье стали известны итоги 57-й Международной химической олимпиады. В этом (2025-м. — Прим. ред.) году она проходила в Объединенных Арабских Эмиратах. Все четыре участника из России завоевали золотые медали&quot;, — говорится в сообщении.Состав сборной России на Международной олимпиаде по химии определился после двухнедельных сборов, которые проходили на химическом факультете МГУ. Победители и призеры Международной химической олимпиады, поступающие на химический факультет МГУ, получают ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей, что за шесть лет обучения составляет около 1,5 миллиона рублей при условии сдачи сессий без троек.
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Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Олимпиаде по химии в ОАЭ

© Фото : пресс-служба МГУ имени М. В. ЛомоносоваСборная России завоевала золотые медали на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ
Сборная России завоевала золотые медали на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова
Сборная России завоевала золотые медали на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в пресс-службе МГУ.
«

"В воскресенье стали известны итоги 57-й Международной химической олимпиады. В этом (2025-м. — Прим. ред.) году она проходила в Объединенных Арабских Эмиратах. Все четыре участника из России завоевали золотые медали", — говорится в сообщении.

Состав сборной России на Международной олимпиаде по химии определился после двухнедельных сборов, которые проходили на химическом факультете МГУ.
Победители и призеры Международной химической олимпиады, поступающие на химический факультет МГУ, получают ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей, что за шесть лет обучения составляет около 1,5 миллиона рублей при условии сдачи сессий без троек.
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