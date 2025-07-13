Эксперты МАГАТЭ сообщили о необычном инциденте на Запорожской АЭС
Находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ сообщили о нескольких сотнях выстрелов
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 13 июл - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, поздним вечером субботы слышали сотни выстрелов, агентство собирает дополнительную информацию о необычном инциденте, сообщается в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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"Большое количество выстрелов, которые повторно раздавались в течение примерно часа начиная с 22:00 по местному времени, было необычным", - говорится в сообщении организации со ссылкой на находящихся на месте экспертов МАГАТЭ.
Согласно сообщению, группа экспертов насчитала в общей сложности несколько сотен выстрелов из стрелкового оружия, во время обхода территории утром специалисты обнаружили множество гильз от патронов малого калибра, разбросанных на земле рядом с пятым и шестым энергоблоками. Следов повреждений здания эксперты не нашли.
"Такая военная активность на или возле крупной атомной электростанции совершенно недопустима", — приводятся в сообщении слова генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
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Команда специалистов собирает дополнительную информацию об инциденте, говорится в релизе.
В субботу вечером председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская, находящемуся вблизи ЗАЭС.
В ночь на пятницу дрон-камикадзе ВСУ ударил по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, как сообщил мэр города Максим Пухов. Во время визита в Энергодар в субботу члены команды МАГАТЭ, базирующейся на ЗАЭС, были доставлены к администрации и смогли увидеть некоторые повреждения в верхней части здания, которые, как им сказали, были нанесены ударом беспилотника.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.