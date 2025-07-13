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ВС России выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/vojska-2028890703.html
ВС России выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, заявил Рогов
ВС России выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025
ВС России выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:32:00+03:00
2025-07-13T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия
владимир рогов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью", - сказал Рогов. Село Новохатское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, как ранее сообщало Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250708/vojska-2027957536.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, россия, владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Россия, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС России вышли к новому участку границы ДНР с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью", - сказал Рогов.
Село Новохатское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, как ранее сообщало Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
Военнослужащие РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Рогов сообщил о начале боев на окраине села Плавни
8 июля, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьРоссияВладимир РоговДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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