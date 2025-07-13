https://ria.ru/20250713/vojska-2028890703.html

ВС России выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, заявил Рогов

ВС России выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025

ВС России выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T18:32:00+03:00

2025-07-13T18:32:00+03:00

2025-07-13T18:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

россия

владимир рогов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью", - сказал Рогов. Село Новохатское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, как ранее сообщало Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250708/vojska-2027957536.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, днепропетровская область, россия, владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины