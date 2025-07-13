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В Британии объяснили, как Трамп лишил Украину будущего - РИА Новости, 13.07.2025
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01:29 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/tramp-2028826347.html
В Британии объяснили, как Трамп лишил Украину будущего
В Британии объяснили, как Трамп лишил Украину будущего - РИА Новости, 13.07.2025
В Британии объяснили, как Трамп лишил Украину будущего
Неопределенность позиции президента США Дональда Трампа по вопросу Украины может лишить эту страну будущего и осложнить дальнейшее восстановление и... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T01:29:00+03:00
2025-07-13T01:29:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Неопределенность позиции президента США Дональда Трампа по вопросу Украины может лишить эту страну будущего и осложнить дальнейшее восстановление и финансирование, пишет британская газета The Telegraph."Поскольку Белый дом, по всей видимости, не может определиться со своей позицией по отношению к Украине, способность страны самостоятельно определять свою судьбу становится еще более неопределенной, чем когда-либо", — говорится в материале.Как напоминает издание, именно частая смена позиции Трампа, резко осуждающего то украинскую, то российскую сторону, уже привела к тому, что американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины."Потеря BlackRock будет тяжело ощущаться в Киеве и за его пределами, но то, что Трамп продолжает бросать тень на ее (Украины. — Прим. Ред.) суверенитет, будет ощущаться еще сильнее", — подытоживает издание.Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
https://ria.ru/20250713/tramp-2028825452.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, blackrock, министерство обороны сша, politico
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, BlackRock, Министерство обороны США, Politico
В Британии объяснили, как Трамп лишил Украину будущего

Telegraph: переменчивость позиции Трампа может лишить Украину будущего

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Неопределенность позиции президента США Дональда Трампа по вопросу Украины может лишить эту страну будущего и осложнить дальнейшее восстановление и финансирование, пишет британская газета The Telegraph.
"Поскольку Белый дом, по всей видимости, не может определиться со своей позицией по отношению к Украине, способность страны самостоятельно определять свою судьбу становится еще более неопределенной, чем когда-либо", — говорится в материале.
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Как напоминает издание, именно частая смена позиции Трампа, резко осуждающего то украинскую, то российскую сторону, уже привела к тому, что американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.
"Потеря BlackRock будет тяжело ощущаться в Киеве и за его пределами, но то, что Трамп продолжает бросать тень на ее (Украины. — Прим. Ред.) суверенитет, будет ощущаться еще сильнее", — подытоживает издание.
Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампBlackRockМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
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