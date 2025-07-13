Трамп назвал "список Эпштейна" творением демократов
Трамп: список Эпштейна является творением демократов
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпштейном документы, как ранее обманывали общественность по другим вопросам.
"Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные (бывшим президентом США Бараком - ред.) Обамой, продажной Хиллари (бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон - ред.)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, демократы "создали" досье Эпштейна вместе с бывшими главами ЦРУ и ФБР, а также "неудачниками и преступниками" из администрации Джо Байдена, "которые обманули мир" с опровергнутой теорией о "российском следе", информацией о ноутбуке сына бывшего президента Хантера Байдена с компрометирующими материалами и другими. "Они создали досье Эпштейна, как создали подделку о Хиллари Клинтон и досье Кристофера Стила, которую использовали против меня. И теперь мои так называемые "друзья" играют им на руку", - написал Трамп.
Как заявил Трамп, "радикальные леваки-лунатики" опубликовали бы документы, если бы там было что-то, что повредило бы республиканцу.
Ранее американские СМИ писали, что директор ФБР Кэш Патель хочет отставки главы минюста и генпрокурора страны Пэм Бонди на фоне их разногласий по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, Патель якобы не исключает уход со своего поста.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.