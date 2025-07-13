Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал "список Эпштейна" творением демократов - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 13.07.2025 (обновлено: 01:09 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/tramp-2028824508.html
Трамп назвал "список Эпштейна" творением демократов
Трамп назвал "список Эпштейна" творением демократов - РИА Новости, 13.07.2025
Трамп назвал "список Эпштейна" творением демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпштейном документы, как ранее обманывали общественность по другим... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T00:35:00+03:00
2025-07-13T01:09:00+03:00
дональд трамп
джеффри эпштейн
сша
в мире
нью-йорк (город)
флорида
хиллари клинтон
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028552687_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_a80e90e30de48dcfba9fc9987004c628.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпштейном документы, как ранее обманывали общественность по другим вопросам."Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные (бывшим президентом США Бараком - ред.) Обамой, продажной Хиллари (бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон - ред.)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По словам Трампа, демократы "создали" досье Эпштейна вместе с бывшими главами ЦРУ и ФБР, а также "неудачниками и преступниками" из администрации Джо Байдена, "которые обманули мир" с опровергнутой теорией о "российском следе", информацией о ноутбуке сына бывшего президента Хантера Байдена с компрометирующими материалами и другими. "Они создали досье Эпштейна, как создали подделку о Хиллари Клинтон и досье Кристофера Стила, которую использовали против меня. И теперь мои так называемые "друзья" играют им на руку", - написал Трамп.Как заявил Трамп, "радикальные леваки-лунатики" опубликовали бы документы, если бы там было что-то, что повредило бы республиканцу.Ранее американские СМИ писали, что директор ФБР Кэш Патель хочет отставки главы минюста и генпрокурора страны Пэм Бонди на фоне их разногласий по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, Патель якобы не исключает уход со своего поста.ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250713/tramp-2028825452.html
https://ria.ru/20250709/storonniki-2028168922.html
https://ria.ru/20250708/pushkov-2028034510.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028552687_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca63eed4a58f341048f6a58731be1e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, джеффри эпштейн, сша, в мире, нью-йорк (город), флорида, хиллари клинтон, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, США, В мире, Нью-Йорк (город), Флорида, Хиллари Клинтон, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп назвал "список Эпштейна" творением демократов

Трамп: список Эпштейна является творением демократов

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпштейном документы, как ранее обманывали общественность по другим вопросам.
"Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные (бывшим президентом США Бараком - ред.) Обамой, продажной Хиллари (бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон - ред.)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Трамп выразил недовольство нападками на генпрокурора Бонди
01:04
По словам Трампа, демократы "создали" досье Эпштейна вместе с бывшими главами ЦРУ и ФБР, а также "неудачниками и преступниками" из администрации Джо Байдена, "которые обманули мир" с опровергнутой теорией о "российском следе", информацией о ноутбуке сына бывшего президента Хантера Байдена с компрометирующими материалами и другими. "Они создали досье Эпштейна, как создали подделку о Хиллари Клинтон и досье Кристофера Стила, которую использовали против меня. И теперь мои так называемые "друзья" играют им на руку", - написал Трамп.
Как заявил Трамп, "радикальные леваки-лунатики" опубликовали бы документы, если бы там было что-то, что повредило бы республиканцу.
Ранее американские СМИ писали, что директор ФБР Кэш Патель хочет отставки главы минюста и генпрокурора страны Пэм Бонди на фоне их разногласий по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, Патель якобы не исключает уход со своего поста.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Сторонники Трампа разозлились из-за публикации по делу Эпстина, сообщил ABC
9 июля, 16:21
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков
8 июля, 23:14
 
Дональд ТрампДжеффри ЭпштейнСШАВ миреНью-Йорк (город)ФлоридаХиллари КлинтонФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала