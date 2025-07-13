https://ria.ru/20250713/spetsoperatsiya-2028847957.html

Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025

Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:29:00+03:00

2025-07-13T10:29:00+03:00

2025-07-13T10:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское", - сказал Рогов. Село Грушевское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность