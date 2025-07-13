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Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:29:00+03:00
2025-07-13T10:29:00+03:00
2025-07-13T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское", - сказал Рогов. Село Грушевское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Грушевское у границы с Днепропетровской областью