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Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/spetsoperatsiya-2028847957.html
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:29:00+03:00
2025-07-13T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское", - сказал Рогов. Село Грушевское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Грушевское у границы с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское", - сказал Рогов.
Село Грушевское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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