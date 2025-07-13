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СБУ объявила в розыск Кириенко - РИА Новости, 13.07.2025
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07:52 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/rozysk-2028836441.html
СБУ объявила в розыск Кириенко
СБУ объявила в розыск Кириенко - РИА Новости, 13.07.2025
СБУ объявила в розыск Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко находятся в розыске СБУ, свидетельствуют данные на сайте МВД Украины, которые... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:52:00+03:00
2025-07-13T07:52:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кириенко
дунья миятович
мария захарова
служба безопасности украины
обсе
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко находятся в розыске СБУ, свидетельствуют данные на сайте МВД Украины, которые обнаружило РИА Новости. Согласно опубликованным данным, Кириенко был объявлен в розыск еще в сентябре 2024 года. На Украине ему заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям, в частности "посягательство на территориальную целостность Украины", "незаконное пересечение границы Украины". Также Кириенко с августа 2019 года находится в базе данных скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кириенко, дунья миятович, мария захарова, служба безопасности украины, обсе
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Кириенко, Дунья Миятович, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, ОБСЕ
СБУ объявила в розыск Кириенко

СБУ объявило в розыск замглаву администрации президента России Кириенко

© РИА Новости / Александр АстафьевСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко находятся в розыске СБУ, свидетельствуют данные на сайте МВД Украины, которые обнаружило РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, Кириенко был объявлен в розыск еще в сентябре 2024 года. На Украине ему заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям, в частности "посягательство на территориальную целостность Украины", "незаконное пересечение границы Украины". Также Кириенко с августа 2019 года находится в базе данных скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец".
Влад Бумага - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец"
2 июля, 16:41
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей КириенкоДунья МиятовичМария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныОБСЕ
 
 
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