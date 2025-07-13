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Путин рассказал, как родители относились к своей малой родине - РИА Новости, 13.07.2025
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14:18 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/putin-2028866910.html
Путин рассказал, как родители относились к своей малой родине
Путин рассказал, как родители относились к своей малой родине - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал, как родители относились к своей малой родине
Родители президента РФ Владимира Путина всегда очень тепло относились к своей малой родине, рассказал глава государства, он отметил, что привык относиться к ней РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:18:00+03:00
2025-07-13T14:18:00+03:00
общество
россия
санкт-петербург
тверь
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Родители президента РФ Владимира Путина всегда очень тепло относились к своей малой родине, рассказал глава государства, он отметил, что привык относиться к ней так же. Путин рассказал тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что его отец родился в Петербурге перед Первой мировой войной, затем вся семья переехала в тверскую деревню. Там же, в деревне, родилась и выросла мама будущего президента России. "Поэтому они очень тепло всегда вспоминали и свою малую родину", - сообщил Путин. Он подчеркнул, что привык так же относиться к малой родине. "Отец считал своей родиной не только Петербург, но и деревню, где он вырос, в Калининской области – сейчас Тверской области, а тогда тоже была Тверь. И всю страну: они же не очень часто говорили, но, когда говорили о Великой Отечественной войне, о восстановлении, всегда отношение и к малой родине, и к семье, и к стране в целом в их разговорах – они очень простые люди были – всегда это было что-то общее, что-то единое, какое-то единое целое. Я так к этому и привык относиться", – подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20250713/putin-2028865071.html
https://ria.ru/20250527/putin-2019385835.html
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общество, россия, санкт-петербург, тверь, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, как родители относились к своей малой родине

Путин: родители всегда очень тепло относились к своей малой родине под Тверью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Родители президента РФ Владимира Путина всегда очень тепло относились к своей малой родине, рассказал глава государства, он отметил, что привык относиться к ней так же.
Путин рассказал тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что его отец родился в Петербурге перед Первой мировой войной, затем вся семья переехала в тверскую деревню. Там же, в деревне, родилась и выросла мама будущего президента России.
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"Поэтому они очень тепло всегда вспоминали и свою малую родину", - сообщил Путин.
Он подчеркнул, что привык так же относиться к малой родине.
"Отец считал своей родиной не только Петербург, но и деревню, где он вырос, в Калининской области – сейчас Тверской области, а тогда тоже была Тверь. И всю страну: они же не очень часто говорили, но, когда говорили о Великой Отечественной войне, о восстановлении, всегда отношение и к малой родине, и к семье, и к стране в целом в их разговорах – они очень простые люди были – всегда это было что-то общее, что-то единое, какое-то единое целое. Я так к этому и привык относиться", – подчеркнул президент РФ.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургТверьВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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